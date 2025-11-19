Qué dice la historia de las visitas de la Cultural al Cádiz CF

El próximo domingo, día 23 de noviembre, la Cultural Leonesa será el rival del Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla (16:15 horas). La historia pone de manifiesto que es un adversario que se ha cruzado en pocas ocasiones con el conjunto amarillo. La de esta próxima jornada será la sexta vez en los últimos 54 años.

Los datos de estos antecedentes son claramente favorables al Cádiz CF, partiendo de la base de que la Cultural nunca ha ganado en el feudo cadista en esas cinco presencias desde aquella primera vez en la campaña 1971-72. Todos los enfrentamientos se produjeron en Segunda División, salvo el de la temporada 1997-98, que tuvo como escenario una liguilla de ascenso a la categoría de plata, por lo que los dos equipos coincidieron en el mismo grupo tras acabar en los cuatro primeros puestos en sus respectivos grupos de la desaparecida Segunda B. Sirva como dato curioso que el Barcelona B y el Real Madrid B fueron los otros dos compañeros de viaje en una pelea por el ascenso que finalmente se llevó el filial azulgrana.

El primer cara a cara entre amarillos y blancos tuvo lugar el 5 de marzo de 1972. Aquel duelo acabó sin goles y aquel Cádiz CF, entrenado por José Antonio Naya, contaba en sus filas con futbolistas como Francisco Ruiz Brenes 'Súper Paco', Migueli, Villalba, Machicha, Acedo o Paco Baena, entre otros.

La campaña siguiente, curiosamente un 31 de diciembre de 1972, el cuadro leonés regresaba al Ramón de Carranza y encajaba la primera derrota. Un 1-0 -gol de Isauro- de un conjunto gaditano dirigido por Domingo Balmanya. Aquel curso el Cádiz CF finalizó en séptima posición y la Cultural perdió la categoría.

Se volvieron a ver las caras en la temporada 1974-75, y esta vez los amarillos pasaron por encima de su rival con un incontestable 4-1. Con Sabino Barinaga en el banquillo, los goles de Carvallo -por partida doble-, Lloret y Casas marcaron la diferencia aquella tarde entre unos y otros.

El siguiente antecedente saltó en el tiempo casi 25 años. Fue en una liguilla de ascenso a Segunda A de la 1997-98. Era la última jornada y tanto Cádiz CF como Cultural Leonesa peleaban el triste honor de no acabar como colista, lo que evitó el cuadro cadista gracias a los tantos de Quique Cárcel, Galisteo, Zafra y Esteban (4-1). Aquel día sufrió una grave lesión el delantero amarillo Miguel Puente.

Y el quinto y último cara a cara fue en la campaña 2017-18, con ambos contendientes en Segunda. Fue un duro empate a dos goles cuando el Cádiz CF ganaba 2-0 hasta el minuto 73. Fue en la décima jornada, con Álvaro Cervera en el banquillo local, con la Cultural perdiendo la categoría al final de aquel curso.

Por lo tanto han sido cinco enfrentamientos que se han saldado con tres victorias cadistas y dos empates. Unos números favorables a los amarillos que poco peso tendrán el próximo domingo cuando la pelota empiece a rodar.