Rubén Sobrino no podrá jugar el partido contra el Cádiz CF

La Liga no se detiene en Segunda División y el Cádiz CF pone los cinco sentidos en el partido contra la Cultural Leonesa que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 23 de noviembre (desde las 16:15 horas). El conjunto amarillo trata de borrar de inmediato la mancha que le causó la dolorosa derrota (3-0) en el campo del Almería con una victoria en casa que necesita de manera urgente una vez que acumula cinco encuentros consecutivos sin poner en práctica el verbo ganar.

El triunfo es el reto que afronta un Cádiz CF que en principio recupera efectivos. El extremo Iuri Tabatadze y el defensa central Bojan Kovacevic vuelven a la rutina tras sus compromisos internacionales con Georgia y Serbia sub'21, mientras que el lateral derecho Iza Carcelén da pasos para ponerse a tope y es posible que pueda tener un sitio en la convocatoria si trabaja bien durante la semana. El extremo Javier Ontiveros es duda y el central Fali está descartado.

La Cultural Leonesa llega al sur de Andalucía con buen ánimo después de vencer (1-0) al Málaga el pasado lunes al cierre del 14º capítulo liguero. En el cuadro norteño milita Rubén Sobrino (33 años) desde el pasado 1 de septiembre justo después de ser despedido por parte de la entidad cadista cuando le quedaba una campaña de contrato, la que ahora tiene con los leoneses (hasta el 30 de junio de 2026).

El atacante formó parte de la entidad cadista durante cuatro temporadas y media desde enero de 2021 hasta mediados de 2025. Con los amarillos participó en 160 partidos oficiales en los que marcó 13 goles. En su nuevo equipo, recién ascendido, suma una decena de encuentros y un tanto.

La visita de la Cultural supoinía a priori el regreso por un día de Sobrino a la que fue su casa, pero el manchego no podrá formar parte de la expedición al estar lesionado de su cuádriceps derecho. El futbolista, que ya no pudo jugar ante el Málaga, estará fuera de combate entre seis y ocho semanas y en su club esperan que pueda volver en enero de 2026 a la actividad competitiva.