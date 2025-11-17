Primer tercio de Liga del Cádiz CF: de más a menos y proyección de puntos a final de temporada

LaLiga Hypermotion cumplió el primer tercio el pasado fin de semana justo cuando el Cádiz CF sufrió su derrota más abultada con el doloroso 3-0 en el terreno del Almería el domingo 16 de noviembre fruto de una mala actuación tanto en la retaguardia como en la misión atacante. La escuadra gaditana se vio desbordada por un rival que con su pegada demostró por qué es un serio candidato al ascenso.

El primer tercio del campeonato es un buen momento para hacer un balance quepara el conjunto amarillo es positivo en líneas generales si se tiene en cuenta su ubicación en la clasificación. El recorrido en las primeras 14 jornadas es de cinco victorias, seis empates y tres derrotas, con once goles a favor y doce en contra (un saldo de -1). Atrapó 21 puntos de 42 (un 50% y un promedio de 1,5 por encuentro) y reside en la sexta posición, en zona de fase de ascenso.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se caracteriza en este primer tramo por su consistencia defensiva y también por sus dificultades en ataque. Es el segundo menos goleado y el segundo que menos tantos marca. Se sinte cómodo en la destrucción y sufre lo indecible en la construcción.

Como es lógico, el primer tercio sólo es una referencia porque la resolución del campeonato es mucho más adelante. Aunque la trayectoria del Cádiz CF es buena en el global de los 14 capítulos, hay dos partes bien diferenciadas entre los siete primeros partidos y los siete que afrontó después. De una facturación considerable pasó a un embotellamiento que genera cierta inquietud.

El cuadro gaditano arrancó el campeonato como un cohete con una cuenta cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas en siete episodios que alimentaron el optimismo. Se hizo con 15 puntos de 21 se instaló en la zona noble de la tabla. En esa brillante secuencia del comienzo marcó nueve goles y recibió cinco.

En los siguientes siete envites, los más actuales, llegó el frenazo y sólo sumó seis puntos de 21 con una victoria, tres igualadas y otras tantas derrotas, sólo dos tantos marcados y siete en contra. Tras doblegar al Huesca, alcanzó el liderato de la Liga pero desde entonces no da pie con bola. Le sentó mal el primer puesto en el que sólo duró una jornada.

La escasez anotadora provocó una atasco en la producción y su juego, que antes tampoco había sido brillante, se hizo aún más espeso.

Así, el primer tercio pilla al Cádiz CF en una etapa delicada con una clara tendencia a la baja. Lleva cinco partidos sin ganar y ofrece sensaciones poco alentadoras.

Con 21 puntos en el primer tercio, la proyección es de 63 a final de temporada si mantiene esa frecuencia en los dos próximos tercios. Esa cifra le valdría a priori para acabar la temporada sin apuros para amarrar la permanencia aunque difílcimente le servirían para sacar el billete del 'play-off' de ascenso.