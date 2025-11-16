Clasificación: el Cádiz CF se agarra a la zona noble pero se acumulan los perseguidores

El Cádiz CF decepcionó con el enorme varapalo que se llevó en Almería la tarde del domingo 16 de noviembre. La derrota (3-0) llegó acompañada de malas sensaciones en una tarde para olvidar. Esta vez no dejó la portería a cero y no fue capaz de marcar un gol como en las últimas semanas.

Tras la dolorosa caída en el terreno del cuadro rojiblanco, el Cádiz CF estaba pendiente de los marcadores que se diesen en otros campos de Segunda para conocer su ubicación exacta en la clasificación tras la disputa del capítulo número 14 de LaLiga Hypermotion. Antes del fin de semana, ocupaba la sexta posición que corría peligro de perder si regresaba de vacío de su desplazamiento.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano sufrió un serio revés en Almería y pese a ello tuvo la suerte de conservar el sexto puesto. La fortuna que no tuvo en su partido sí la encontró en otros estadios para continuar amarrado a la última plaza de fase de ascenso a Primera División con los que 21 puntos que ya arrastraba de la anterior jornada.

Y es que ninguno de los rivales que tenían la posibilidad de superar a los amarillos fue capaz de ganar. El Real Valladolid perdió en casa (0-1) ante la Unión Deportiva Las Palmas, el Córdoba cayó en su feudo (1-2) frente al Deportivo de La Coruña y el Sporting de Gijón no pasó del empate en El Molinón (1-1) en el envite contra el Eibar.

Pucelanos, cordobeses y asturianos, con 20 puntos, están a solo uno del Cádiz CF en el séptimo, octavo y noveno puesto. El Castellón y el Albacete, décimo y undécimo, están a dos con 19. El equipo amarillo no hace sus deberes y los adversarios aprietan. Hay media docena de escuadras en un margen de dos puntos desde la sexta hasta la undécima.

El cuadro amarillo se mantiene a duras penas en la zona de privilegio pero puede despeñarse en cualquier momento si no retoma la sana costumbre de la victoria. Acumula cinco partidos seguidos sin conseguir un triunfo.

El Cádiz CF se aferra a sexto escalón pero los rivales uque van delante suya empiezan a tomar distancia. El Deportivo de La Coruña se encarama al liderato tras ganar en Córdoba con 26 puntos, los mismos que acredita Racing de Santander, segundo en la tabla. Las Palmas reside en la tercera también con 26, mientras que Burgos y Almería atesoran 25 en la cuarta y quinta plaza.

El Cádiz CF fue el único de los seis primeros clasificados que no sumó un solo punto en la 14ª jornada del campeonato. Ganaron todos salvo el Racing que empató en El Sardinero. Los rivales pisan el acelerador con fuerza mientras los gaditanos se mantienen arriba de forma milagrosa.