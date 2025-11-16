Aprobados y suspensos del Cádiz CF ante el Almería: muy pocos se libran de la peor nota

Víctor Aznar (3) El mejor del equipo con diferencia. Buenas intervenciones y un penalti parado.

Caicedo (1) De los pocos que se salvaron. Se movió con rapidez y se empleó con fuerza.

Pelayo Fernández (0) Una grave fallo en la salida del balón fue el principio de la derrota. Un desacierto que costó muy caro.

Iker Recio (0) Inseguro y protestón en una tarde poco afortunada.

Climent (0) No es el de la pasada temporada. Discreto atrás y sin hacer daño en las subidas.

Moussa Diakité (1) Aplicado en la misión de la destrucción pero con seriias dificultades en la creación.

Diarra (0) Escasa aportación en la medular, sin influencia en el juego en su regreso a la titularidad.

De la Rosa (0) Imperdonable la ocasión que desperdició en el minuto 3. Su definición fue impropia de un jugador de Segunda División.

Brian Ocampo (0) Un par de buenas acciones y pare usted de contar. Fue de más a menos, desaparecido en la segunda mitad.

Suso (0) Apariciones esporádicas que resultan insuficientes para lo que necesita el equipo en ataque.

García Pascual (0) Peleón como siempre pero nada más. Es cierto que no le llega el balón en condiciones. No es capaz de fabricarse una jugada

Efe Aghama (s.c.) Saltó al césped con el partido prácticamente perdido. Algún regate poco efectivo.

Dawda (s.c.) El único balón que le llegó fue para rematarlo por encima del larguero cuando estaba solo delante de la portería, aunque era fuera de juego.

Ortuño (s.c.) Le tocó jugar en una situación muy complicada. No se notó su presencia.

Roger Martí (s.c.) El ariete no recibió la pelota para poder intentar el disparo.

Álex Fernández (s.c.) No se entiende su entrada el campo en el minuto 86 con 3-0 salvo que un compañero tuviese problemas físicos.