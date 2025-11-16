Garitano: "Hemos regalado un gol a un equipo cuando peor estaba"

Enfado de campeonato de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, en su comparecencia en la sala de prensa a la finalización del encuentro que su equipo perdió 3-0 frente al Almería.

Balance. "Creo que en la primera media hora para nada ha sido superior el Almería porque se jugaba en el campo contrario. No solemos conceder regalos y hoy los hemos dado", apuntaba claramente al fallo de Pelayo en el 1-0, añadiendo que "ellos tienen ese punto de diferencia y se termina notando".

El preparador vasco trató de estar esquivo con las polémicas arbitrales, que ya se dieron la pasada jornada. "Del arbitraje, prefiero no decir nada, ya me calenté la semana pasada".

Regresando el técnico del Cádiz CF al inicio de los males de su equipo, recordaba que "es un regalo que le hemos hecho nosotros". "Hemos regalado un gol a un equipo cuando peor estaba. Eso le facilitaba las cosas de cara al segundo tiempo".

Garitano se lamentaba de los fallos propios en este partido y de la mala dinámica con dos derrotas y tres empates. "Empezamos muy bien y llegamos a ser líderes, y eso de alguna manera nos marca. Debemos recuperarnos con victorias porque íbamos en buena línea y hoy ante un rival top es complicado. Hay que seguir y tratar de ganar el domingo próximo".

A pesar de las malas sensaciones del Cádiz CF en el segundo tiempo, el preparador del conjunto gaditano sacaba la cara por sus pupilos. "No me ha parecido que nos hayamos desplomados. Tampoco el Almería ha conseguido muchas ocasiones de gol. No sé qué paradas ha hecho nuestro portero... Sí nos ha costado crear ocasiones, que está siendo nuestro déficit".

La causa del penalti repetido. "No quiero que nadie me explique nada. No me sirve de nada", zanjaba de forma contundente deslizando un claro malestar con los últimos arbitrajes.