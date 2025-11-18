Cala anuncia un fichaje para el Cádiz CF y la intención de renovar a Garitano

El Cádiz CF atraviesa por un momento delicado después del excelente comienzo de temporada que queda atrás. La realidad actual es la de un equipo que encadena cinco jornadas consecutivas sin ganar, asfixiado por una preocpuante sequía goleadora (dos tantos en los últimos siete encuentros)... aunque se mantiene en la sexta posición, en fase de ascenso a Primera División.

El cuadro gaditano está metido en la contienda que se libra en la parte alta de la clasificación aunque está obligado a retomar la senda de la victoria para no seguir bajando posiciones. Desde que alcanzó el liderato tras imponerse (1-0) al Huesca en el noveno capítulo, no ha hecho otra cosa que perder puestos porque deja de ganar y corre peligro de caer aún más si no suma de tres en tres de manera urgente.

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, fue el protagonista del programa Ser Deportivos de Radio Cádiz el martes 18 de noviembre que abordó la actualidad del equipo amarillo.

El ex futbolista encara su primer campaña como coordinador de la dirección deportiva del club y ya trabaja con vistas al mercado de invierno. Cala anunció que en enero se incorporará a la plantilla un futbolista de ataque. El nombre que más suena es el delantero argentino Jerónimo Dómina.

Cala expuso algo más. Mostró su absoluto respaldo a la labor que está desarrollando Gaizka Garitano y manifestó su intención de prolongar su contrato, fijado ahora mismo hasta el 30 de junio de 2026. No sólo no hay duda sobre el trabajo que realizar el técnico sino que la intención es proponer a la cúpula del club que ofrezca la renovación al entrenador.

“Queremos darle estabilidad en el futuro a Garitano", indicó el director deportivo antes de informar de que "he trasladado al presidente la posibilidad de renovarle”.