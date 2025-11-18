El presidente del Cádiz CF ve al equipo luchando por el ascenso

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, asistió Teatro Pedro Muñoz Seca, en El Puerto de Santa María, donde la noche del pasado lunes se desarrolló el programa El Partidazo de COPE que conduce Juanma Castaño.

El máximo responsable del club respondió a varias cuestiones, una de ellas relacionadas con la reciente salida a la Bolsa a través de la filial Nomadar. Señaló que "un club de fútbol no solo los fines de semana tenemos que centrarnos en la actividad deportiva. Con los fondos CVC, creíamos que teníamos que buscar otro tipo de actividad que estuviera menos ligada al resultado deportivo".

Vizcaíno se mostró ambicioso sobre el proyecto Sportech City que el Cádiz CF quiere llevar a cabo en el municipio portuense. Explicó el dirigente cadista que "vamos a construir un recinto en El Puerto de Santa María, algo parecido al Roig Arena pero más grande, para 40.000 personas, la diferencia de este centro de eventos respecto a un estadio, es que el deporte no va a ser la función principal, aunque se puedan realizar. Va a ser algo modular para que se adapte a los eventos en el sur de España, todo ello propiedad del Cádiz CF".

El objetivo en la Liga

El Cádiz CF llega al primer tercio de la Liga ubicado en la sexta posición en fase de ascenso, aunque con una tendencia negativa en los últimos tiempos al acumular cinco partidos consecutivos sin ganar. De los últimos 15 puntos, sólo ha sumado tres.

Vizcaíno considera que el club dispone de un grupo de futbolistas para pelear no por el ascenso por la vía directa pero sí por una plaza entre la cuarta y la sexta , aunque con un objetivo previo que consiste en la confirmación de la permanencia en la categoría de plata.

El presidente de la entidad cadista dijo que "en una clasificación lógica, con la plantilla que tenemos deberíamos estar luchando por el play-off de ascenso". Eso si, recalcó que "tenemos que ser conscientes que para eso primero tenemos que conseguir 50 puntos".

Indicó Vizcaíno que "tenemos una plantilla con jugadores jóvenes, pero arriba tenemos gente contrastada y cuando aparezcan estaremos dónde tenemos que estar".