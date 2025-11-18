El Cádiz CF, a por el delantero Dómina: las claves de su fichaje en enero

En el Cádiz CF no paran de trabajar entre un mercado y el siguiente. La red de ojeadores siempre tiene el radar activado en busca de posibles jugadores que puedan ser interesantes. El nombre de un futbolista sale a la palestra a falta de un mes y medio para que abra la ventana invernal de fichajes.

Desde Argentina informan de la próxima marcha del delantero Jerónimo Dómina al balompié español, en concreto al Cádiz C según informa el periódico Uno. Se trata de un delantero con 20 años recién cumplidos (el pasado mes de octubre) que está considerado como una de las promesas del fútbol argentino. Es internacional sub'20 con la selección de su país.

Son varias las claves para que Dómina pueda recalar en el conjunto amarillo. La primera, que acaba contrato con Unión Santa Fe el 31 de dciembre de 2025 y no parece que vaya renovar salvo giro de última hora. La falta de oportunidades en su actual escuadra es una de las razones de su previsible salida. Se formó en el equipo de su ciudad de nacimiento y subió al primer equipo con sólo 17 años. El Unión quedó en segunda posición en el Torneo Clausura y se enfrentará a Gimnasia en los octavos de final.

El presidente del Unión Santa Fe reconoce que la idea del jugador es ir a España: "Cargó contra el club su falta de oportunidades. Nosotros no podemos pedirle explicaciones al técnico de por qué juega o no. Hoy está con otro representante con la idea de irse a España. Duele más porque es de la casa. Siento que no le pudo devolver al club lo que se le dio”.

Otra de las claves de su probable incorporación al Cádiz CF es la necesidad de los amarillos de reforzar una delantera sin gol durante el primer trmo del campeonato. No ocuparía plaza de extracomunitario al tener pasaporte italiano. Tiene un valor de mercado de 2,5 millones según Transfermarkt.

Otra de las claves es cómo encuentra hueco en la plantilla cadista. A al tener sólo 20 primaveras, poidría tener ficha del filial, aunque hay dos licencias profesionales libres. Otra cuestión es el elevado número de efectivos en el plantel (25 a día de hoy), de manera que el club se podría plantear la salida de algún futbolista para propiciar la llegada de otro. No es descartable que el contrato de Dawda Camara, cedido por el Girona, quede roto a mitad de temporada.