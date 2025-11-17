Reconocimiento a Negredo y presencia de otros ex del Cádiz CF en el partido España - Turquía

Varios futbolistas, uno de ellos ex del Cádiz CF, recibirán la camiseta con el dorsal correspondiente al orden cronológico de su debut con la selección, acto que organiza 'Leyendas España' en Sevilla con motivo del partido que 'La Roja' jugará el martes 18 de noviembre en el estadio La Cartuja ante Turquía.

La Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEDFI)-Leyendas de España reunirá el martes a veintisiete jugadores internacionales en un restaurante sevillano horas antes de partido España-Turquía, de la sexta y última jornada en el Grupo E de la fase de clasificación para el Mundial 2025.

Esta nueva reunión de Leyendas España servirá para entregar los dorsales a varios de los internacionales que aún no lo han recibido, casos de Rafael Gordillo, Jesús Navas, Ángel Cuéllar, Javier López, Juan Velasco y el ex futbolista del Cádiz CF Álvaro Negredo.

Negredo jugó 21 partidos con la selección española en los que marcó una decena de goles. Su recorrido con el combinado nacional fue entre 2009 y 2013, mucho antes de su aterrizaje en el conjunto amarillo en 2020.

En la nómina de futbolistas internacionales que se darán cita en Sevilla hay algunos con pasado en el Cádiz CF, como Oli, Dani Güiza, Juan José y Diego Tristán. Estarán también Salva Ballesta, Paco Jémez, Ito, Pier, Marchena, Capi, Nolito, Diego Capel, Juanito, Patxi Salinas, Antonio Álvarez, José Mari, Rafa Paz, Cardeñosa, Diego Rodríguez, Quique Romero o Quique Estebaranz.

Leyendas España cuenta con más de treinta años de trayectoria y está presidida en la actualidad por Salva Ballesta, que ostenta un cargo que ya representaron Carlos Lapetra, Alfredo Di Stéfano o Fernando Giner.

El objetivo principal de Leyendas España es el apoyo, ayuda y reconocimiento tanto a los futbolistas internacionales retirados como a aquellos que se encuentran en activo, contando con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Leyendas España, además, realiza una labor social con diferentes entidades públicas y privadas gracias a la colaboración de los futbolistas incluidos en esta asociación.