El ligero coqueteo con el descenso que supone un aviso al Cádiz CF

El Cádiz CF ofrece síntomas inquietantes en los últimos tiempos. El excelente comienzo de temporada queda atrás mientras se enreda en una telaraña que le impide avanzar. La derrota (3-0) en el campo del Almería el pasado domingo 16 de noviembre es un ejemplo más del retroceso que está sufriendo el equipo desde finales de octubre.

Cualquier conjunto que lleve cinco encuentros consecutivos sin ganar debería estar preocupado. La secuencia del Cádiz CF durante ese periodo muestra una curva descendente: derrota en cada ante el Burgos (1-3) empate a cero en Granada y Andorra, otra equis sin goles como local frente al Real Valladolid y el mencionado varapalo en Almería. Traducido en puntos, sólo tres de los últimos 15.

El atasco de los amarillos es una realidad avalada por las cifras. Deja de ganar y aunque se mantiene en la sexta posición, el equipo de Gaizka Garitano está a un paso de abandonar la zona noble si no consigue reaccionar con prontitud.

La realidad es que el Cádiz CF empieza a emitir señales que no son del todo buenas. De hecho, es el cuarto peor equipo de los últimos cinco episodios ligueros. Es decir, ocupa plaza de descenso a Primera Federación en ese periodo más reciente del campeonato.

El cuadro gaditano es el 19º clasificado en esas últimas cinco jornadas con sólo 3 puntos (de 15), los mismos que tienen el Mirandés (20º), el Zaragoza (21º) y el Andorra (18º). El balance goleador define el puesto de cada uno. El Cádiz CF tiene un -5 frente al -6 del Mirandés y el -9 del Zaragoza. El Andorra, -4. El peor equipo de la fase más cercana es el Huesca con sólo 2 puntos.

Esos números suponen un serio aviso dada la situación actual de los amarillos, que no es la más idónea mientras se sostiene con arriba gracias su buen comienzo que sin embargo no encuentra continuidad en el tiempo.