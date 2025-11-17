El plan del Cádiz CF para regresar a la senda de la victoria y los jugadores que recupera Garitano

El Cádiz CF trata de digerir lo antes posible la dura derrota en el campo del Almería (3-0) para poner la mirada en el próximo compromiso liguero que supone el regreso al estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse a la Cultural Leonesa el domingo 23 de noviembre (a partir de las 16:15 horas) en el marco de la 15ª jornada de Laliga Hypermotion. El cuadro visitante se presenta en territorio gaditano después de haber jugado el lunes 17 en su feudo contra el Málaga en la clausura del capítulo número 14.

El conjunto amarillo tiene como objetivo la obtención de una victoria que necesita como el oxígeno después de no haber ganado sus últimos cinco encuentros. No le queda otra opción que la reacción inmediata para poner freno a una situación complicada. La afición espera que su equipo dé un paso al frente en pleno recorrido de la primera vuelta.

Gaizka Garitano espera recuperar efectivos para este partido. El extremo Iuri Tabatadze y el defensa central Bojan Kovacevic vuelven entre semana de sus citas internacionales con Georgia y Serbia sub'21 y si llegan en buenas condiciones y se ejercitan con normalidad tienen papeletas para formar parte del once inicial.

El zaguero Fali (aún no ha debutado en esta temporada 2025-26) es el único futbolista descartado al cien por cien para el importante duelo contra la escuadra norteña. Iza Carcelén y Javier Ontiveros no pudieron hacer el desplazamiento a Almería por problemas físicos y su disponibilidad para el siguiente envite depende de cómo se encuentren durante los próximos días.

El cuerpo técnico ha programado cinco entrenamientos para esta semana. La plantilla se ejercitó el lunes por la mañana y tiene previsto descansar el martes antes de entrar de lleno desde el miércoles en la preparación del partido. Las sesiones del miércoles, jueves, viernes y sábado están fijadas todas a las 10:30 horas a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). No se prevé en principio ninguna sesión en el estadio.