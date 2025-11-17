Alarma del Cádiz CF ante el exceso de minutos sin gol: es el equipo que menos tira a puerta

Por si aún quedaba alguna duda, la contundente derrota (3-0) en el terreno del Almería la tarde del domingo 16 de noviembre confirmó la dinámica negativa en la que se adentra un Cádiz CF que en los últimos tiempos sobrevivía a base de empates que ralentizaban su avance en la competición. Las sucesivas equis acaban sirviendo de poco si no están acompañadas de triunfos que se resisten.

Las alarmas se encienden sobre todo en ataque, donde el conjunto amarillo ofrece números muy pobres como demuestran las cifras. La realidad es tozuda y refleja que la escuadra entrenada por Gaizka Garitano no funciona en la faceta más importante del fútbol. Es el equipo de la Liga que menos veces tira a puerta: 35 en 14 jornadas (igual que el Huesca), lo que supone un promedio de 2,5 disparos por partido. Sus enormes dificultades se traducen en una pobre cuenta goleadora. Es el segundo menos anotador con once tantos (una media de 0,8). El Real Zaragoza, colista, es el único que acredota menos goles: ocho.

La situación se agrava en los últimos capítulos. El Cádiz CF es el único conjunto que no ha perforado la portería contraria en los cuatro encuentros más recientes del campeonato. La sequía se prolonga sin solución entre la poca capacidad para generar oportunidades y la ceguera en la faceta de la definición. La ocasión clarísima que desperdició De la Rosa en los compases iniciales del duelo andaluz contra el Almería reflejó el estado actual de los amarillos en las labores ofensivas.

Sin gol es imposible la victoria y cuando el sistema defensivo salta por los aires, como sucedió el domingo, aumentan los problemas porque ni siquiera existe la opción del empate. El partido disputado en Almería, tanto por el juego como por el resultado, activa la preoocupación. Los visitantes apenas tiraron a puerta y la efectividad arriba volvió a ser nula.

El Cádiz CF acumula 434 minutos sin hacer un gol (sin contar el añadido en cada parte de cada encuentro). Son cuatro envites seguidos sin dar en la diana y casi la totalidad de ottro encuentro más. Cuando salte al césped el próximo domingo 23 de noviembre para enfrentarse a la Cultural Leonesa en el estadio Nuevo Mirandilla, habrá pasado más de un mes desde el último gol. Demasiado tiempo.

El último gol del cuadro gaditano se remonta al pasado 20 de octubre en el choque contra el Burgos. Javier Ontiveros marcó en el minuto 16 su primer tanto de la temporada 2025-26 que fue inservible porque el Cádiz CF, que llegó a ir 1-0, acabó perdiendo (1-3) ante el Burgos.