El problema del Cádiz CF con un centrocampista

La temporada 2025-26 avanza hacia su ecuador cuando se abrirá el mercado de invierno que dará la oportunidad a los equipos a retocar sus plantillas con la vista en el segundo y decisivo tramo. El Cádiz CF ocupa la sexta posición después de 14 jornada de Liga pero emite señales de decaimiento tras haber sumado sólo tres puntos de los últimos 15 con tres empates y un par de derrotas. No conoce la derrota en los cinco capítulos más recientes.

La entidad cadista deberá tomar decisiones de cara a la ventana invernal de fichajes que estará activa a lo largo del mes de enero de 2026. Si quiere reforzar la plantilla, tendrá que valorar con el cuerpo técnico cuáles son las posiciones que necesitan ser apunlatadas para afrontar la segunda vuelta y quién sabe si también la fase de ascenso a Primera División. Parece evidente que la delantera necesita ser retocada.

Entre las decisiones que tienen que tomar en el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla, hay una de ellas que afecta a un futbolista que tiene fecha de regreso.

Rominigué Kouamé salió en el mercado de invierno de la pasada campaña 2024-25 y su nuevo destino fue el Chicago Fire de la Liga de Estados Unidos en calidad de cedido hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, el centrocampista en teoría vuelve a partir del 1 de enero porque tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2026.

El medio acumula algo más de una veintena de partidos oficiales y tres goles con su actual escuadra, que tiene una opción de compra que parece que no va a ejecutar.

El Cádiz CF tiene tres fichas profesionales libres pero todo hace indicar que no hará hueco a Kouamé. Su final definitivo en el cuadro gaditano podría ser en forma de traspaso, una nueva cesión o la rescisión de su contrato como solución más extrema. El club pagó 2,5 millones de euros al Troyes (Francia) por el fichaj de Koaumá al inicio de la temporada 2023-24, la última de los gaditanos en Primera División.

El futbolista no terminó de adaptarse al equipo amarillo y llegó a tener algún problema de carácter disciplinario. Fue una inversión fallida por parte del club, que ahora busca le una salida definitiva.