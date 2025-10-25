El Cádiz CF rescata su versión más sólida en Granada (0-0)

El Cádiz CF no mereció ni ganar ni perder en el Nuevo Los Cármenes y empató (0-0) ante el Granada en un duelo andaluz marcado por el equilibrio. Tras la derrota (1-3) en casa frente al Burgos, el conjunto amarillo recuperó la solidez y mantuvo la portería a cero para sumar un buen punto con el que frenó la posibilidad de acceder a una dinámica negativa.

Los amarillos rescataron la consistencia por la que son conocidos desde los albores de la temporada. Concedieron poco aunque también hicieron muy poco en ataque. El resultado no podía ser otro que una equis sin goles.

Gaizka Garitano no acometió una revolución en el once sino mínimos retoques con Dawda Camara en punta (su primera titularidad) en lugar del lesionado Álvaro García Pascual y José Antonio de la Rosa incrustado en banda derecha para reforzar el trabajo defensivo. El onubense no formaba parte de la alineación desde el tercer capítulo cuando se dañó una pierna en el choque contra el Albacete y no reapareció hasta el reciente envite ante el Burgos.

Desde los compases iniciales se comprombó que iba a ser una tarde de mucha briega. Los visitantes arrancaron con un notable desgaste empleado en una presión alta. El primer susto llegó muy pronto, en el minuto 5, cuando Pau Casadesús batió a Víctor Aznar en una segunda acción tras un saque de esquina pero el gol fue anulado por un fuera de juego que no admitía la más mínima discusión.

Un cabezazo de Jorge Pascual por encima del larguero en el 7 fue la siguiente demostración de la persistencia de los locales en busca de un tanto tempranero. En el 9 llegó la primera aproximación peligrosa de los amarillos con un centro de Ontiveros al segundo palo y De la Rosa que no alcanzó la pelota por milímetros en boca de gol.

Le costó al Cádiz CF en ataque para no perder costumbre mientras se tuvo que afanar en la destrucción ante un rival que se hizo dueño del esférico. En el 16, un derechazo lejano de Óscar se perdió no muy lejos de la portería. Replicó de inmediato Sergio Ortuño con misil de larga distancia que acabó con el cuero acunado por Luca Zidane.

No pasó demasiados apuros el cuadro gaditano, replegado con orden en su parcela ante una presión alta poco efectiva. Trató de sorprender a la contra entre dificultades a la hora de enlazar más de dos pases seguidos.

La tranquiliad de vio perturbada en el 27 cuando Iza Carcelén pecó de pasividad y no protegió bien la pelota que se llevó Faye para poner un centro al área pequeña al que no llegó por poco Jorge Pascual. Un error o un chispazo individual era las únicas opciones de alterar el marcador en una tarde con acento defensivo. En el 32, un nuevo despiste por la banda del portuense propició un centro al área pero Álex Sola remató alto con todo a su favor.

Se libró de milagro un Cádiz CF en el que apenas aparecieron sus referentes. Suso lo intentó en el 34 pero se enredó en regates en la frontal y su tiro lo taponó un oponente. En el 37 le tocó a Ontiveros con un libre directo que mandó al larguero. La siguiente falta (en el 44) la tiró Suso, pero estrelló la pelota contra la barrera y tras el posterior saque de esquina Iker Recio cabeceó por encima del larguero.

Nadie fue capaz de quebrar la igualdad imperante en una primera mitad resuelta con pobre juego y el marcador invariado. Se impusieron las defensas a la espera de un segundo periodo que iba ser determimante en el desenlace.

Un fallo en el pase de Víctor Aznar sobresaltó a los amarillos justo después de la reanudación aunque la cosa no pasó a mayores con un latigazo de Rubén Alcaraz que terminó en saque de esquina. Fue un aviso de lo que lo caro que puede costar un error en un encuentro tan igualado.

Defender y después todo lo demás. El Cádiz CF se empleó a fondo en tratar de no recibir gol pero en realidad jugó con fuego. En el 51, Rubén Alcaraz, completamente solo dentro del área, cabeceó fuera tras un córner en una ocasión clarísima.

Los amarillos no funcionaban y Garitano no tardó el banquillo con la apuesta por Iuri Tabatadze (en banda izquierda) y Moussa Diakité (como pivote defensivo) con casi toda la segunda parte por delante. Buscó frescura física el entrenador en el momento que más apretaba el Granada. El georgianó armó enseguida su pierna derecha con un tiro en el 57 que no encontró puerta.

El asedio de los rojiblancos fue en aumento. En el 62, Iker Recio tapó justo a tiempo el remate de Jorge Pascual delante de Víctor Aznar. No estaban nada cómodos los visitantes, casi sin opciones arriba y abocados a la destrucción para sobrevivir.

La situación de complicó aún más cuando Iza Carcelén se tuvo que marchar lesionado en el 70, en la fase decisiva del partido. Ante la ausencia de Caicedo, Jorge Moreno ocupó el lugar que dejó el portuense y Diarra entró por un cansado De la Rosa.

En la recta final se abrieron espacios y el Cádiz CF llegó a tener alguna oportunidad, como un testarazo de Suso en el 74 y el cuero se escapó cerca de un poste. En el 75, Víctor Aznar evitó el 1-0 al atrapar el cuero tras un cabezazo de Óscar.

El partido parecía encarrilado al cerocerismo salvo que alguien se empeñase en llevar la contraria. No hubo merecedor a la victoria. Los gaditanos se metieron atrás para cuidar el empate, ya con Roger Martí sobre el césped por Dawda, que había estado muy solo arriba. Empujaron los de casa pero el muro amarillo no se resquebrajó. En la prolongación, un zaguero del Granada sacó un remate a bocajarro del Diarra.

Ficha técnica

Granada CF: Luca Zidane, Casadesús, Óscar, Manu Lama, Diallo, Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Sola (Rodelas, 67'), Faye, Alemañ (Gagnidze, 80') y Jorge Pascual (Pablo Sáenz, 80').

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén (Jorge Moreno, 70'), Kovacevic, Iker Recio, Climent, Sergio Ortuño, Álex Fernández (Moussa Diakité, 54'), De la Rosa (Diarra, 70'), Ontiveros (Tabatadze, 54'), Suso y Dawda (Roger Martí, 81').

Árbitro: Gorga Etayo Herrera (comité vasco). Amonestó al local Jorge Pascual (50') y a los visitantes Iker Recio (72') y Diarra (75')

Incidencias: Partido de la undécimo jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 16.828 espectadores.