Cádiz CF: Kovacevic está ya de vuelta

El entrenamiento de este jueves, en horario matinal en el campo número 4 de las instalaciones de El Rosal, dejó como principal novedad la presencia de Bojan Kovacevic, quien ha regresado a dinámica de grupo después de estar concentrado con los sub-21 de Serbia.

El zaguero, una de las piezas fijas en el Cádiz CF de Gaizka Garitano, fue una de las bajas del equipo amarillo para visitar a la UD Almería (3-0), donde ocupó su lugar Pelayo Fernández, por lo que es todo un alivio para el entrenador saber que puede disponer de nuevo del internacional. Si se cumple lo previsto, Pelayo perderá su lugar en el once.

Cabe recordar que Bojan Kovacevic es el que se ha llevado mayor desgaste ya que disputó todos los minutos posibles con la selección serbia sub-21. El central del Cádiz CF jugó el partido completo contra la República Checa sub-21, a la que su combinado se impuso 1-2, y repitió otros 90 minutos largos en el triunfo (1-0) sobre los sub-21 de Estados Unidos. El zaguero es fijo en la segunda selección de su país como demuestran estas cifras.

Nada se sabe de Iuri Tabatadze, el otro internacional -en su caso con Georgia- que acudió en esta ocasión por primera vez a la llamada de la selección absoluta de su país. Al atacante no se le ha visto por el campo de trabajo de la ciudad deportiva, lo que se puede entender como que aún no ha regresado o que este jueves ha efectuado un trabajo diferente alejado del verde.