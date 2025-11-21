El nuevo delantero del Cádiz CF ya está aquí y firma un contrato de larga duración

En el Cádiz CF son conscientes de que la falta de gol es un problema como demuestran los números. Después de 14 jornadas de Liga, justo cumplido el primer tercio, es el segundo equipo menos anotador con once tantos. El Real Zaragoza, colista, es el peor con sólo ocho dianas.

En la entidad cadista se han puesto manos a la obra y ya tienen encarrilado a un futbolista destinado a reforzar el ataque. Se trata de Jerónimo Dóminas, jove delanter argentino de 20 años que el próximo 31 de diciembre (en poco más de un mes) finaliza contrato con Unión Santa Fe y no renueva.

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, anunciaba (sin dar el nombre) la llegada de un atacante en invierno. El elegido es Dóminas. El ariete ya está en la capital gaditana y el viernes 21 de noviembre acudió al Hospital San Rafael para pasar el reconocimiento médico. Según Radio Cádiz de la Ser, firma cuatro temporadas y media por los amarillo, es decir, hasta el 30 de junio de 2030.

Una vez que se sumplan todos los trámites, sólo queda que el club haga el anuncio oficial de su fichaje e informe de cuándo se incorpora a los entrenamientos. La ventaja es que podrá estar a disposición de Gaizka Gariatno desde el primer día de enero al haberse concretado su fichaje con prontitud.

Una vez que Dóminas se una a la plantilla, será el técnico quien decida cuándo hace debutar al internacional argentino sub'20. El delantero da el salto a Europa muy joven y desconoce el tiempo de adaptación que necesitará para poder empezar a defender el escudo cadista en competición oficial.

Una vez que el atacante forme parte de la nómina del conjunto amarillo, habrá que ver si hay movimientos de salida en una plantilla que experimentará cambios en el mercado de invierno. El presidente, Manuel Vizcaíno, considera que hay equipo para pelear por una plaza de acceso a la fase de ascenso a Primera División.