La Cultural Leonesa llega con el entrenador que hundió al Cádiz CF hace una década

La Cultural Leonesa es uno de los numerosos equipos que ha cambiado de entrenador en el primer tercio de la temporada 2025-26. Es el rival del Cádiz CF en el duelo de la 15ª jornada de Liga. Tras ascender a Segunda División de la mano de Raúl Sánchez de Rincón 'Llona', el equipo viajero llega al estadio Nuevo Mirandilla con otro entrenador después de haber prescindido del anterior técnico tras un dubitativo comienzo de curso que le llevó a ocupar plaza en zona de descenso.

Así, el cuadro leonés tiene como actual inquilino del banquillo a José Ángel 'Cuco' Ziganda desde el 23 del pasado mes de septiembre. Con el nuevo entrenador ha dado un salto hasta la 15ª posición con 17 puntos, a sólo cuatro de la escuadra amarilla, que atesora 21 en la sexta plaza.

El conjunto visitante trata de escalar peldaños hacia la zona media de la tabla y se mide a un Cádiz CF en horas bajas que necesita el triunfo tras encadenar cinco encuentros seguidos sin ganar. La Cultural llega con la moral alta gracias su victoria (1-0) sobre el Málaga. Los de Gaizka Garitano vuelven a su feudo entre dudas acrecentadas con la dura derrota (3-0) en el campo del Almería.

El equipo norteño se presenta con el entrenador que hace una década lideró al equipo que impidió el ascenso del Cádiz CF. En la campaña 2014-15, el conjunto amarillo peleaba una vez más por escapar de la Segunda División B. Dirigido por Antonio Calderón (de la primera a la 14ª jornada) y Claudio Barragán (del 15º capítulo en adelante), quedó campeón del grupo 4 y desperdició dos oportunidades de ascender a la categoría de plata.

En el cruce entre campeones que buscaban dar el salto a Segunda, el cayó cayó ante el Real Oviedo tras empatar (1-1) en el Carlos Tartiere y perder 0-1 en Carranza. La quedaba una segunda opción. Después de tumbar el Hércules en la eliminatoria intermedia, el cuadro gaditano se metió en la última ronda que le enfrentó al Bilbao Athletic.

Tras caer 2-0 en el imponente escenario de San Mamés en el choque de ida, el Cádiz CF no fue capaz de reaccionar en la vuelta y con un empate (1-1) en casa se tuvo que quedar un año más en la división de bronce mientras el que subió fue el filial del Athletic que entrenaba 'Cuco' Ziganda, ahora técnico de la Cultural Leonesa.