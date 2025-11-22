El Cádiz CF se cae del 'play-off' y está obligado a ganar para volver al sexto puesto

Desde que el Cádiz CF alcanzó la cima de la clasificación en la novena jornada de Liga, no hay hecho otra cosa que perder posiciones. No fue capaz de disfrutar de un liderato efímero que se le escapó en un abrir y cerrar de ojos.

El conjunto amarillo dejó de ganar y empezó a caer en la tabla aunque se mantenía en la sexta plaza pese a acumular cinco encuentros sin ganar mientras los rivales que estaban delante se distanciaban y los que venían apretando por detrás andaban cada vez más cerca.

De hecho, el equipo entrenado por Gaizka Garitano se queda sin margen de error. Las cuentas son claras. O se impone a la Cultural Leonesa en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 23 de noviembre o se cae de la zona de fase de ascenso.

El Cádiz CF ya está avisado. El sábado se acostó ubicado en el séptimo escalón en el mejor de los casos porque el Castellón le arrebató el sexto tras su victoria (1-3) en el campo del Andorra. El cuadro gaditano acredita 21 puntos y es superado por un Castellón que llega a los 22 con el ex cadista Pablo Hernández en el banquillo. Para el sábado estaban programados más envites con participación de adversarios con opciones de rebasar a los gaditanos. El Leganés, con 18 puntos y un mejor balance goleador que el Cádiz CF, ejerce de local ante el Almería. El Córdoba, con 20 puntos, visita al Granada. El domingo, el Ceuta (18 puntos) comparece en el feudo del Deportivo y el Sporying de Gijón (20) se presenta en Huesca. El 15º episodio finaliza el lunes con la visita del Real Valladolid (20 puntos) al campo de la Real Sociedad B.

Ni siquiera le vale al Cádiz CF un empate para recuperar el domingo su lugar de privilegio. Sólo le sirve el triunfo para mantenerse en la sexta plaza en una jornada en la que no tiene posibilidad de escalar. O sigue como sexto (es el tope este fin de semana) o cae uno o varios puestos. En el peor de los casos, puede desprenderse hasta la parte media de la tabla si no hace los deberes en casa y sí lo realizan en otros partidos sus adversarios que andan al acecho.