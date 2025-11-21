El entrenador de la Cultural Leonesa resta importancia al gran problema del Cádiz CF

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, quiere que su equipo muestre como señas de identidad ser "solidario, esforzado y riguroso porque eso resultará beneficioso para sacar adelante los objetivos", señaló en rueda de prensa el viernes 21 de noviembre. El cuadro leonés el próximo rival del Cádiz CF.

El técnico navarro, que contará con las bajas de Eneko Satrústegui y Rubén Sobrino para la visita el domingo - a partir de las 16,15 horas- al Nuevo Mirandilla para medirse al Cádiz CF (15ª jornada), relativizó la falta de gol del conjunto gaditano en los últimos compromisos ya que lo considera un rival "muy serio y compacto, que no se rinde nunca y con golpes de calidad", aseguró. Los amarillos no han visto puerta en los últimos cuatro duelos.

Ziganda, que con la Cultural Leonesa ya ha sentenciado a tres entrenadores (Emilio Larraz en Real Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés y Sergio Pellicer en el Málaga), considera que el fútbol "está montado así y hay que asumirlo y aceptarlo".

En todo caso, sí precisó que los cambios "unas veces te perjudican y otras ocupas el lugar de un compañero" -como le ocurrió en su caso con Raúl Llona- y cree que existe, en general, "mucha prisa, pero así es el fútbol, porque hay mucha presión y necesidad y hay que saber vivir y moverse en ese terreno".

Después de recuperar la solvencia defensiva en el último encuentro ante el Málaga CF (1-0), destacó la importancia de "ser sólidos en este aspecto, porque no podemos ir a resultados de 3-2 ó 4-3 que no nos darían garantías", finalizó 'Cuco' Ziganda.