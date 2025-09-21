Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Málaga de la sexta jornada

El Cádiz CF afronta la sexta jornada de LaLiga Hypermotion con el reto de prolongar su dinámica positiva en una misión difícil pero ni mucho menos imposible. El conjunto amarillo realiza el tercer desplazamiento de la temporada 2025-26 que en esta ocasión le traslada a una provincia hermana para medirse al Málaga CF en el estadio La Rosaleda el domingo 21 de septiembre a partir de las seis y media de la tarde. El cuarto clasificado (antes de la apertura del capítulo número seis) se presenta en el feudo del décimo separados por sólo tres puntos (11 frente a 8). El foráneo comparece sobre el césped después de doblegar (1-0) al Eibar en el Nuevo Mirandilla. El local retorna a su feudo tras caer de manera cruel en el terreno de Huesca (1-0 con un gol recibido más allá del minuto 90).

El primer duelo andaluz del curso para la escuadra gaditana reúne todos los ingredientes que lo convierten en una cita atractiva: dos equipos que han empezado bien el campeonato, ambientazo en las gradas (se espera la asistencia de veintitantos mil espectadores), el desafío de continuar en la zona alta de la clasificación, si es posible la primera victoria a domicilio… Si no, al menos mantener a cero el casillero de derrotas.

De eso se trata sobre todo, de no volver de vacío sin renunciar al premio gordo. El Cádiz CF no conoce la derrota después de cinco capítulos ni tiene el más mínimo interés en sufrir un varapalo. Cuanto más tarde en llegar (porque llegará), mejor. Eso sí, el objetivo es dar un paso más lejos de casa, aunque para ello necesita mejorar sus prestaciones. El propio Gaizka Garitano es consciente de ello y lo explicó sin rodeos el pasado viernes en la rueda de prensa previa.

El técnico considera que su equipo debe progresar en la doble faceta de defensa y ataque para continuar con la meritoria racha que ha prendido la mecha de la ilusión en la afición. La idea es crecer en el juego y que los resultados sigan acompañando.

El cuadro gaditano se las arregla para vivir en las alturas aunque está obligado a adquirir un estado de solidez que le permita competir con mayores garantías, si es posible sin tener que ir a remolque como en sus dos anteriores salidas.

No se esperan muchos cambios en la alineación. El técnico guarda la convocatoria hasta el mismo día del partido y por tanto se mantiene en el aire la disponibilidad de más de un futbolista. La única baja segura es la de Fali tras ser intervenido de una rodilla. En el caso de que Javier Ontiveros y José Antonio de la Rosa estén disponibles, la lógica indica que empezarán en el banquillo.

ALINEACIONES PROBABLES

Málaga CF: Herrero, Gabilondo, Murillo, Montero, Víctor García, Larrubia, Juanpe, Brasanac, Lobete, Dotor y Chupe.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén. Kovacevic, Pelayo, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Diarra, Tabatadze, Suso y García Pascual.

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 18:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).