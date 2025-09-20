El once del Cádiz CF en Málaga se parecerá poco al del mismo partido de la pasada temporada

El encuentro entre el Málaga y el Cádiz CF de la sexta jornada de LaLiga Hypermotion no tiene nada que ver con el disputado por ambos contendientes en el estadio La Rosaleda hace poco más de seis meses en el marco de la temporada 2024-25. De hecho, la alineación del conjunto amarillo se parecerá poco.

El duelo andaluz se presenta igualado a priori. Los dos equipos quieren refrendar su buen comienzo de campaña. En el caso del Cádiz CF, el reto es prolongar su estancia en la zona noble de la clasificación. Al menos siete de los once jugadores cadistas que arrancaron el encuentro del curso pasado.

Gaizka Garitano apostó entonces por David Gil, Joseba Zaldua, Bojan Kovacevic, Víctor Chust, Mario Climent, Moussa Diakité, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino, Brian Ocampo, Javier Ontiveros y Carlos Fernández. Cinco de esos futbolistas ya no están en el Cádiz CF (Zaldua, Chust, Alcaraz, Sobrino y Carlos Fernández) y dos no parecen que estén al cien por cien para partir desde el inicio (David Gil y Ontiveros). Como máximo repetirán Kovacevic, Climent, Moussa Diakité y Brian Ocampo. Los tres primeros son fijos y el uruguayo no participó en el reciente partido contra el Eibar por decisión técnica.

Aquel envite del pasado ejercicio liguero se resolvió con victoria de los gaditanos (0-2). Anotaron los goles dos jugadores que tampoco están: Óscar Melendo y José Joaquín Matos. También jugaron Chris Ramos, ahora en el Botafogo (Brasil), y José Antonio de la Rosa, que continúa en la plantilla cadista.