El gran dilema del entrenador del Cádiz CF para el partido contra el Málaga

El Cádiz CF encara la sexta jornada de LaLiga Hypermotion con la moral por las nubes tras vencer el Eibar el pasado fin de semana y con el reto de prolongar la buena dinámica con la que ha empezado una temporada 2025-26 en la que aún no conoce la derrota (tres triunfos y un par de empates en los cinco primeros capítulos).

Los amarillos afrontan su tercera visita del campeonato, complicada como es cada salida en una categoría tan igualada como la de plata. Se espera un gran ambiente en el estadio La Rosaleda que será una olla a presión con una afición local que siempre empuja de lo lindo.

La principal diferencia entre el anterior envite a domicilio del Cádiz CF y la de ahora es que Bojan Kovacevic está a disposición del entrenador. El zaguero no pudo participar en el choque contra el Real Sociedad B al tener que cumplir un compromiso internacional con la selección sub'21 de Serbia, pero tiene plaza fija en la cita que se dirime el domingo 21 de septiembre (seis y media de la tarde) en la Costa del Sol.

Gaizka Garitano debe decidir si apuesta de salida por tres centrales como hizo en el Reale Arena y en la segunda parte del duelo como foráneo contra el Leganés o se inclina por dos inquliinos en el eje de la defensa. Esa es la gran incógnita antes de que se conozca alineación.

Si el técnico se decanta por comenzar con tres centrales, es posible que comiencen el partido contra el Málaga Kovacevic, Iker Recio y Pelayo Fernández si está al cien por cien, flanqueados en los laterales por Iza Carcelén y Mario Climent. Jugar con dos o tres centrales condiciona el resto del once inicial. La duda permanece intacta y las cartas del preparador cadista se conocerán poco antes de un partido que se prevé equilibrado. El reto de Garitano es que su equipo se desenvuelva como un bloque sólido y esté acertado tanto en defensa como en ataque.