Garitano explica en qué debe mejorar el Cádiz CF y pone como ejemplo a Tabatadze

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el viernes 19 de septiembre la rueda de prensa a modo de previa del encuentro ante el Málaga de la sexta jornada que se disputa el domingo 21 en el estadio La Rosaleda (18:30 horas). El técnico habló de la buena situación de su equipo en el arranque de la temporada 2025-26 y se refirió también a su rival mientras vaticinó que será un duelo complicado. Los amarillos encaran la tercera visita del curso ubicados en la cuarta posición con 11 puntos, tres más que el cuadro costasoleño, décimo con 8.

El preparador cadista se mostró satisfecho por el positivo inicio de su equipo pero, lejos de ser conformista, hizo hincapié en la necesidad de mejorar en varios aspectos del juego. El Cádiz CF no conoce la derrota después de cinco capítulos después de obtener tres victorias y firmar dos empates.

"Estamos contentos porque el equipo esá sacando buenos resultados y va en una buena dinámica", señaló el entrenador sin olvidar que el Cádiz CF "tiene que mejorar muchas cosas", algo que a su entender es lógico y afecta a todos los conjuntos de Segunda División si se tiene en cuenta que el campeonato aún se halla en la fase inicial.

Explicó el míster que "trabajamos en seguir haciendo las cosas que hacemos bien, que son muchas, y también en otras muchas que tenemos que mejorar tanto a nivel defensivo como ofensivo, balón parado...". Resaltó que "en este comienzo de temporada "hemos mostrado cosas muy buenas y otras que tenemos que mejorar si queremos seguir sacando buenos resultados".

El reto de los amarillos es evolucionar "en todos los aspectos del juego", según el técnico, con el objetivo mayor de aumentar la solidez. Garitano recordó que el Cádiz CF ha dejado dos veces la portería a cero (en los partidos en casa contra el Mirandés y el Eibar), aunque subrayó la necesidad de seguir creciendo en la competición.

La defensa y el ataque son dos aspectos fundamentales del juego. El 'míster' contó que algunos sus jugadores de vocación ofensiva tienen un buen comportamiento en la faceta defensivo. No se cortó a la hora de poner un ejemplo y resaltó el sacrificio defensivo del extremo Iuri Tabatadze, titular por primera vez en el reciente envite ante el Eibar. Sin embargo a otros futbolistas "les cuesta más" desarrollar el trabajo en defensa.

Garitano resaltó la manera de trabajar del Málaga, que se vale de un buen número de jugadores formados en la cantera y será un adversario bastante fuerte en su feudo con el apoyo de su afición.