La enorme reducción del límite salarial del Cádiz CF: del más alto a uno de los más bajos de Segunda

LaLiga hizo público el viernes 19 de septiembre los límites de coste de plantilla deportiva de cada al club al inicio de la temporada 2025-26, más de dos semanas después de la finalización del mercado de verano de fichajes. El Cádiz CF experimenta un enorme bajón en relación a la pasada campaña 2024-25. Deja de ser uno los cocos y pasas de las alturas a la parte trasera de la lista.

El límite salarial del conjunto amarillo fue de 18,844 millones de euros en septiembre de 2024, hace justo un año después del descenso tras cuatro campañas consecutivas en Primera División. El Cádiz CF era entonces el club de la categoría de plata con el límite más alto que sin embargo no aprovechó para luchar por el ascenso. Todo lo contario, se vio abocado a pelear por evitar un nuevo descenso, en este caso a Primera Federación.

Un año después, el límite salarial de la entidad cadista sufre una fuerte reducción y ahora queda fijado en 7,065 millones, es decir, experimenta una bajada de 11,779 'kilos' que refleja una nueva realidad bastante alejada del poderío que llegó a tener.

El Cádiz CF pasa de atesorar notable músculo a ser uno más en Segunda en una nueva situación acorde a sus ingresos y gastos. Sus ingresos han menguado y se ve obligado a apretarse el cinturón con menos gastos.

El club con sede en el Nuevo Mirandilla es ahora el sexto con el límite salarial más bajo de la división de plata. Sólo hay cinco equipos con menos margen salarial: Almería (3,395 millones), Granada (4,298), Andorra (6,461), Ceuta, 6,713) y Cultural Leonesa (6,898). No hay cifras sobre la Real Sociedad B al tratarse de un filial.

Tres equipos recién ascendidos más los otros dos que perdieron su plaza en la élite a la vez que el Cádiz CF son los únicos que poseen un límite salarial inferior al del cuadro gaditano.

Los tres clubes con el límite salarial más elevado son los que proceden de Primera División. Lidera la lista el Leganés con 14,773 millones (el doble que el Cádiz CF), por delante de la Unión Deportiva Las Palmas (13,377) y el Real Valladolid (12,165).

LÍMITE SALARIAL DE LOS CLUBES DE SEGUNDA

Leganés: 14,773 millones

Las Palmas: 13,377

Valladolid: 12,165

Racing: 12,106

Málaga: 11,718

Huesca: 11,537

Sporting: 11,492

Deportivo: 11,490

Castellón: 11,334

Zaragoza: 11,301

Córdoba: 10,92

Eibar: 8,985

Albacete: 8,511

Burgos: 8,507

Mirandés: 7,891

Cádiz CF: 7,065

Cultural Leonesa: 6,898

Ceuta: 6,713

Andorra: 6,461

Granada: 4,298

Almería: 3,395

Real Sociedad B: -