Las tres opciones del Cádiz CF tras la baja de Fali

En el Cádiz CF ya saben que no pueden contar con Fali durante un tiempo una vez que el jugador ha ido intervenido de una rodilla. Se desconoce la duración de su ausencia, condicionada a su evolución, aunque todo hace indicar que no podrá jugar en las próximas semanas e incluso meses. Aún no ha podido debutar en la temporada 2025-26 que comenzó hace un mes y tardará en hacerlo después de haber tenido que pasar por el quirófano.

Fali es el único jugador experimentado del centro de la defensa. Sólo él sobrepasa la treintena de años. El eje de la zaga pasa de manera provisional de cinco a cuatro efectivos que presenta una media cercana a las 23 primaveras. La juventud es el principal rasgo en esa posición compuesta por Bojan Kovacevic (21 años), Pelayo Fernández (22), Iker Recio (24) y Jorge Moreno (24).

La pareja formada por Kovacevic y Recio es la más habitual en los primeros encuentros de Liga. Gaizka Garitano también ha colocado en ese puesto en alguna ocasión al lateral derecho Alfred Caicedo, por lo que en principio el centro de la defensa está cubierto.

El Cádiz CF tiene tres opciones ante la baja de Fali. Una, esperar a la recuperación del valenciano y no hacer mvomientos en la plantilla. Dos, buscar un recambio en el mercado de futbolistas que están libres. El club tiene sin cubrir tres licencias profesionales (no están asignados los dorsales 4, 16 y 25) en una plantilla con 25 jugadores de los que tres poseen ficha del filial (Caicedo, Pelayo y Raúl Pereira).

La tercera opción, llegado el caso, es que el club decida acudir al mercado de invierno el próximo mes de enero si Fali no termina de arrancar.