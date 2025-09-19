Fali es operado de una rodilla: el tiempo estimado de baja en el Cádiz CF

El Cádiz CF informó a través de sus canales oficiales de que Fali Giménez (32 años) fue sometido el pasado jueves 18 de septienbre a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas en el hospital López Cano.

El defensa central sufrió una lesión durante el transcurso de la pretemporada de la que logró recuperarse, pero desde el club explicaron que días atrás sufrió una nueva lesión de menisco que le ha obligado a trabajar al margen del grupo las últimas semanas.

Tras diferentes valoraciones, se tomó la decisión de que el futbolista pasara por el quirófano para tratar su dolencia de menisco. Desde la entidad cadista señalaron que la intervención salió de manera satisfactoria.

Tras esta solución para atajar la lesión, desde el Cádiz CF indicaron que "el cuerpo médico confía en que el jugador pueda lograr la continuidad en los terrenos de juego que no ha sido posible en las últimas campañas".

Un vez operado de la rodilla, la incógnita es el plazo de recuperación que, según el club, queda pendiente de evolución. Desde el Cádiz CF no dan plazos. El zaguero atraviesa ahora un periodo fuera de la actividad competitiva que afecta a la primera parte del campeonato. Aún no ha podido jugar en la nueva temporada 2025-26 y lo que s seguro es que estará varias semanas de baja.

Entre la recuperación de la lesión y la preparación para ponerse en forma, parece complicado que el central pueda estar disponible antes del mes de noviembre. Una vez que esté apto, tendrá que luchar para ganarse un puesto.

Fali llegó al Cádiz CF en la recta final de la campaña 2028-19 procedente del Nástic de Tarragona y un año después participó en el ascenso a Primera División, categoría en la que debutó con su actual escuadra. Acaba de iniciar su octavo curso en el equipo amarillo y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 tras renovar en diciembre de 2024. El 3 del conjunto gaditano venía de una mala temporada y estaba dispuesto a recuperar su mejor versión, pero se ve obligado a parara durante un tiempo.