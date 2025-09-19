Málaga, destino para examinar la tarea pendiente del Cádiz CF

La sexta jornada de Liga se aproxima de manera imparable y al Cádiz CF le corresponde hacer frente a su primer derbi andaluz de la temporada. Una cita exigente en el campo del Málaga que está llamada a despejar algunas incógnitas.

El equipo de Gaizka Garitano cuenta en su casillero con once puntos de 15 posibles, una cifra que está por encima de las sensaciones, en cómputos generales, que ha dejado en el verde en los cinco primeros compromisos ligueros. Pocos peros se deben poner al arranque si se recuerda el calvario vivido en el arranque de la pasada campaña. Sin embargo hubo partidos desde el estreno contra el Mirandés en los que se produjo lo más parecido a una desconexión. Partiendo de la base de la imposibilidad de brillar del minuto 1 al último, tal y como han recordado esta última semana Garitano y Juan Cala, es cierto que falta un peldaño por subir para tener mayor índice en el porcentaje de fiabilidad del Cádiz CF.

Hay una reflexión generalizada, dentro de analizar la situación con la calma y la satisfacción de ver al equipo en el vagón de cabeza, que apunta a un análisis más frío y alejado de la bufanda que envuelve tanta pasión, y que hace pensar que el Cádiz CF puede tener más puntos de los que merece o de lo que se desprende por lo sucedido cada jornada.

Quizás es conveniente que se produzcan encuentros sin condicionantes como la expulsión nada más empezar del defensa del Mirandés, en la primera jornada, o la 'caída del sistema' en una primera parte para olvidar en San Sebastián. Y es que no siempre va a aparecer Iuri Tabatadze...

El Cádiz CF está en el camino adecuado, mucho más cerca de generar confianza tanto en los resultados como en el juego, y se encuentra alejado, por ejemplo, del decepcionante inicio del curso pasado. Hay piernas, frescura, juventud con sus pros y sus contras, unos conceptos que necesitan afianzarse y hay cosas diferentes aunque Javier Ontiveros no esté en el césped. A Suso le está tocando tirar solo del equipo, pero ese papel del gaditano es el que le corresponde y el que entra dentro de lo esperado.

Cuando las sensaciones en los partidos se vayan equilibrando con la suma de puntos, el Cádiz CF será más Cádiz CF, el equipo todavía más potente y el proyecto más fiable.