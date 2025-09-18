Málaga-Cádiz CF: horario y dónde ver en TV

La buena marcha del Cádiz CF en el inicio de la temporada 2025/26 en LaLiga Hypermotion hace que la ilusión haya regresado a la hinchada amarilla tras dos temporadas aciagas. Pero las tres victorias ante Mirandés, Albacete y Eibar, y los dos empates ante Leganés y Real Sociedad B hacen que el conjunto cadista se encuentre en la cuarta posición de la tabla.

Ante esto, el próximo fin de semana, el conjunto dirigido por Gaizka Garitano visita La Rosaleda para enfrentarse al Málaga, que actualmente se encuentra en la décima posición tras haber sumado ocho puntos.

Para este encuentro, el Cádiz CF cuenta con las bajas de Joaquín, Javier Ontiveros, De la Rosa, Fali y David Gil por lesión. Por su parte, el Málaga tampoco podrá contar con Carlos Puga, Álex Pastor, Moussa Diarra, Luismi Sánchez y Ramón.

Con todo, se espera una amplia presencia de la afición amarilla en un desplazamiento más que apetecible, aunque la Comisión Antiviolencia ha declarado el choque de alto riesgo. De esta forma, el Cádiz CF buscará mantenerse en la zona , en la que se encuentra por pleno derecho gracias a su buena trayectoria.

Horario del Málaga-Cádiz CF

El encuentro entre el conjunto amarillo y el equipo malacitano correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el domingo 21 de septiembre en el estadio La Rosaleda a partir de las 18.30 horas.

Dónde ver el Málaga-Cádiz CF

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano y Sergio Pellicer se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras, y por el canal Fútbol 2 de Orange. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.