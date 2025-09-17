Por qué el derbi entre Málaga y Cádiz CF promete sensaciones

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó declarar partido de alto riesgo el encuentro entre el Málaga CF y el Cádiz CF de la jornada sexta de la Liga Hypermotion, que se disputa este domingo 21 de septiembre desde las 18:30 horas. Era algo que se esperaba y que suele suceder tanto en un campo como en el otro. No se puede olvidar que sectores de ambas aficiones han mantenido enfrentamientos en más de una ocasión.

Será una cita en la que se rozará el lleno en las gradas de La Rosaleda porque la venta de entradas va a muy buen ritmo. Por el momento, el Málaga ya ha vendido más de 2.000 localidades, a lo que hay que sumar que para la afición amarilla hay alrededor de 400. Seguramente superarán holgadamente el medio millar de visitantes.

El Málaga espera poder contar con más papel porque no son pocos los abonados que al no poder acudir a esta cita liberarán su asiento para que el club lo pueda vender a otros aficionados. Y todavía quedan varios días para que siga aumentando el número de boletos vendidos.

Por lo tanto el ambiente en el feudo malaguista será notorio a tenor de la respuesta de la masa social local y la de la afición del Cádiz CF, que trata de seguir buscando localidades para apoyar a su equipo en el derbi.