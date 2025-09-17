El jugador del Málaga que no llega al derbi contra el Cádiz CF

Como el martes por la tarde, la vida sigue igual en La Rosaleda, donde el Málaga CF sigue preparando a conciencia la cita contra el Cádiz CF sin uno de los futbolistas más importantes. Izan Merino continúa ejercitándose en solitario y no tiene fecha de vuelta. Lo que se cuenta desde dentro es que en teoría es una torcedura del tobillo izquierdo, un esguince leve pero que no le permite trabajar con normalidad. Ante esta tesitura, es probable que haya que precipitar la primera titularidad de Darko Brasanac contra los amarillos.

El serbio ya tuvo que entrar en la segunda mitad del partido contra el Huesca porque la cosa no funcionaba con la dupla Juanpe-Dotor. Está claro que el jerezano necesita otro tipo de complemento para lucir y que el madrileño carbura mejor suelto como una suerte de enganche. A Brasanac quedó claro en El Alcoraz que le falta, pero no cuenta con muchas más opciones Pellicer salvo que quiera probar alineaciones nuevas como en la pasada jornada o haga algún tipo de mezcla con los otros centrocampistas de la casa que guarda en la recámara: Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez y Aarón Ochoa.

Por lo demás, regresando al entrenamiento más reciente, tanto Dani Sánchez como Josué Dorrio ya están integrados con normalidad en el grupo tras sus procesos víricos. Pellicer contó con 22 futbolistas sobre el verde de Martiricos además de los porteros Alfonso Herrero, Carlos López y Andrés Céspedes.

De cara al derbi andaluz contra el Cádiz CF, además de Izan Merino, Carlos Puga también se entrena en el gimnasio mientras se recupera y siguen con sus respectivos procesos tanto Ramón Enríquez como Moussa Diarra. Pastor y Luismi están en sus domicilios.