Los datos de los duelos del Cádiz CF con el actual Málaga

El Málaga CF, club fundado en 1994 poco después de la desaparición por problemas económicos de un histórico Club Deportivo Málaga con el que los enfrentamientos del Cádiz CF fueron numerosos durante varias décadas, recibe este próximo domingo, día 21 de septiembre (18:30 horas), por décima vez en competición liguera a los amarillos. Curioso resulta el hecho de que ya se hayan visto las caras militando en tres categorías diferentes.

El balance de esos nueve antecedentes resulta bastante equilibrado, pues consiste en tres triunfos de los malacitanos, un par de igualadas y cuatro victorias cadistas, una de estas en Primera División.

La última vez que se vieron las caras fue la campaña pasada, cuando el equipo que ya entrenaba Gaizka Garitano se impuso 0-2 gracias a los goles de Melendo y Matos. La cita anterior a este fue en la 2019-20, con ambos equipos en Segunda División. Aquella cita acabó con triunfo del Cádiz CF (1-2), gracias a los tantos de Choco Lozano y Caye Quintana. Un Cádiz CF de Álvaro Cervera que terminaría el curso logrando el ascenso a Primera.

Desde entonces y hasta el curso pasado no hubo más antecedentes porque el equipo amarillo estuvo cuatro años en la élite mientras el blanquiazul lo hizo en Segunda con el mal trago de un descenso a Primera Federación. Esta Liga se presente el derbi andaluz con los dos equipos bien situados después de este arranque de competición. Antes de la derrota en Huesca (1-0) la pasada jornada, blanquiazules y amarillos estaban empatados a puntos en la tabla clasificatoria.

Echando la visto más atrás en el tiempo, cuando existía el CD Málaga, se produjeron 23 antecedentes en tres categorías diferentes (Tercera, Segunda y Primera), con un balance muy malo para el Cádiz CF, ya que perdió en 18 ocasiones, empató en tres y ganó solo en dos. Además, hay marcadores muy dolorosos como el 6-1 y el 7-2 en Tercera (campañas 1943/44 y 1945/46), y el 5-0 y el 6-1 en Segunda (campañas 1956-57 y 1964-65).

La primera vez que el Cádiz CF (entonces denominado Mirandilla) visitó al equipo de la capital de la Costa del Sol (entonces llamado Malacitano) fue en febrero de 1936 y los amarillos perdieron (4-1). El entrenador del cuadro gaditano fue aquel día Aurelio Omist.

La lista completa de marcadores y goleadores del Cádiz CF en el campo del actual Málaga CF es la siguiente:

Temporada 1995/96 (Segunda División B): Málaga CF, 1-Cádiz, 0.

Temporada 1996/97 (Segunda División B): Málaga CF, 1-Cádiz, 2 (Chico y Cárcel).

Temporada 1997/98 (Segunda División B): Málaga CF, 2-Cádiz, 0.

Temporada 2005/06 (Primera División): Málaga CF, 0-Cádiz, 2 (Medina [2]).

Temporada 2006/07 (Segunda División A): Málaga CF, 1-Cádiz, 1 (Acuña).

Temporada 2007/08 (Segunda División A): Málaga CF, 0-Cádiz, 0.

Temporada 2018/19 (Segunda División A): Málaga CF, 1-Cádiz, 0.

Temporada 2019/20 (Segunda División A): Málaga CF, 1-Cádiz, 2 (Choco Lozano y Caye Quintana).

Temporada 2024/25 (Segunda División): Málaga CF, 0-Cádiz, 2 (Óscar Melendo y Matos).