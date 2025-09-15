El plan del Cádiz CF para mantener su buena racha

El Cádiz CF fija la mirada en el encuentro contra el Málaga de la sexta jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el próximo domingo 21 de septiembre en el estadio La Rosaleda (seis y media de la tarde). El plan semanal de trabajo está enfocado a la preparación del duelo andaluz a la espera de que Gaizka Garitano pueda recuperar a algunos de los jugadores que arrastran problemas físicos: David Gil, Fali, Joaquín González, Javier Ontiveros y José Antonio de la Rosa.

El conjunto amarillo se marca el objetivo de mantener su buena racha (no conoce la derrota después de cinco partidos) mientras los costasoleños regresan a su feudo después de perder (1-0) en el terreno del Huesca con un gol en el tiempo de prolongación.

La plantilla cadista inicia la semana con dos días de descanso (lunes y martes) que sirven para cargar las pilas antes de volver al trabajo. El cuerpo técnico ha programado cuatro entrenamientos entre el miércoles y el sábado, todos a la misma hora (10:30) y en el mismo sitio: el campo principal de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). Como es habitual, todas las sesiones se desarrollan a puerta cerrada.