Vizcaíno y Contreras, en Arabia para ver con Ben Harburg un partido del equipo del empresario americano

Vizcaíno saluda a un directivo de Al-Nassr en presencia de Contreras y Harburg.

Hace tres años y medio, en febrero de 2022, el Cádiz CF anunció un acuerdo de colaboración con Al-Nassr que tenía como objetivo desarrollar y promover programas internacionales para el beneficio tanto del club cadista en Arabia Saudí así como de Al-Nassr en España.

Poco más se ha sabido de aquel acuerdo por el que ambos clubes mostraron la intención de jugar un partido amistoso de pretemporada que aún no se ha disputado.

Poco después de la firma del acuerdo, representantes del Al-Nassr asistieron en el estadio Nuevo Mirandilla al encuentro de Liga contra el Villarreal (entonces en Primera División) resuelto con victoria (1-0) de los gaditanos con gol de Rubén Sobrino.

Tres años y medio después del anuncio de acuerdo, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y el viceprsidente, Rafael Contreras, asistieron el domingo 14 de septiembre al partido entre el Al-Nassr y Al-Kholood Club correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Arabia Saudita.

Los dirigentes de la entidad cadista presenciaron el encuentro en Riad junto a Ben Harburg, propietario del Al-Kholood Club desde hace varios meses y poseedor de más del 6% de acciones del Cádiz CF desde 2021. El equipo del empresario estadounidense perdió 2-0 con goles anotados por Sadio Mané y el futbolista español Iñigo Martínez. Esta vez no vio puerta Cristiano Ronaldo, la estrella del Al-Nassr.