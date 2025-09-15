El dato que revela que el Cádiz CF es mucho mejor que hace un año: una diferencia abismal

El Cádiz CF da un golpe sobre la mesa en los albores de una temporada 2025-26 que ya ha arrancado cinco hojas del calendario. El comienzo es casi inmejorable, cercano al de recordada campaña 2019-20 (la del ascenso a Primera División), cuando ganó los cinco primeros encuentros y desde el principio marcó distancias sobre sus adversarios. El balance actual es de tres victorias y dos empates cn una cuenta de 11 puntos frente a los 15 de aquel año.

El conjunto amarillo se instala en la zona noble de la clasificación gracias a su excelente arranque que nada tiene que ver con el del pasado curso 2024-25. Ocupa la cuarta posición empatado con la tercera y la segunda, y se halla a un solo punto del liderato.

Es imposible saber cuál es el límite del Cádiz CF. El tiempo dirá hasta dónde es capaz de llegar, pero la realidad es que su inicio no puede ser más prometedor pese a que la maquinaria aún no está engrasada del todo. Sin brillar en su juego, se coloca arriba gracias a su espíritu competitivo, a sus chispazos en momentos importantes, a su resistencia numantina y a una pequeña dosis de fortuna que siempre es necesaria.

El reto de Gaizka Garitano y sus futbolistas es mantener la dinámica positiva de resultados con el deber de evolucionar en determinados aspectos del juego para ser un equipo fiable en un porcentaje más elevado. El sistema defensivo no funciona del todo bien. El Cádiz CF las paso canutas para dejar la portería a cero en el duelo ante el Eibar. Cuando el guardameta es el jugador más destacado, hay algo que falla. Sin el acierto de Víctor Aznar, se hubiesen escapado al menos dos puntos.

La buena noticia es que los amarillos se instalan en la parte alta de la tabla a la espera de una progresión obligada si quieren mantenerse donde están. Es momento de disfrutar a la espera del desarrollo de la competición. Las cifras reflejan un espléndido comienzo que en nada se parece al de la pasada temporada. De hecho, el cuadro gaditano alcanza en cinco capítulos los puntos que hace un año tardó en lograr diez jornadas. Ha necesitado la mitad de partidos para llegar a esos once puntos.

Once puntos en el quinto episodio de la actual ejercicio 2025-26 frente a los diez que atesoraba en el décimo del pasado curso. La diferencia es abismal. Hace un año, el Cádiz CF empezó a tirar la temporada muy pronto, ubicado en el sótano de la clasificación con un inquietante coqueteo con el descenso. Ahora, arranca con energía y aspira a todo aunque aún sea temprano para definir cuál será su verdadero objetivo. A este ritmo, el reto de la permanencia (los 50-51 puntos) no tardará en quedarse corto.