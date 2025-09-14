La reflexión de Suso un día después de su primer gol en el Cádiz CF: "Nunca se olvida"

Suso está haciendo lo que soñó desde que era un niño. Disfruta como futbolista del Cádiz CF y además abre su cuenta anotadora. El golazo que marcó en el choque contra el Eibar, que sirvió para sumar una nueva victoria en el Nuevo Mirandilla, supuso una experiencia nueva para el gaditano.

Un día después del encuentro, el atacante se expresó a través de su cuenta personal de X (antes twitter) y explicó que supone para él su primer tanto como cadista. Es algo que siempre guardará en su memoria.

Suso dedicó un mensaje a una afición que vibró con el hermoso tanto que marcó su paisano. El domingo, el jugador se pronunció con claridad. "El primero, el que nunca se olvida", dijo sobre su estreno goleador con el escudo cadista en su pecho.

El 11 del equipo amarillo dijo algo más sobre la importancia del bloque, el esfuerzo de todos y la capacidad de sufrimiento para obtener un resultado positivo. "Equipo, compromiso y sufrir", dijo el gaditano antes de rematar su mensaje con palabras directas dirigidas a la hinchada y el agradecimiento por su apoyo.

"Afición, con vosotros es más fácil ¡GRACIAS!", concluyó Suso, consciente de que el papel de los seguidores es fumdamental a lo largo de la temporada.