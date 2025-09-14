Suso hace realidad su segundo sueño en el Cádiz CF y le queda por cumplir el más ilusionante

El Cádiz CF volvió a dar la cara en casa la tarde del pasado sábado 13 de septiembre y con la victoria (1-0) sobre el Eibar confirmó su buen arranque de temporada 2025-26 y su fortaleza como local. No se le ha escapado un solo punto en los tres primeros encuentros disputados en el estadio Nuevo Mirandilla.

Uno de los protagonistas del partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion fue Suso, autor del tanto del triunfo en su estreno como anotador cadista. En un duelo de máxima igualdad, se inventó un golazo en el minuto 61 que llevó su sello de calidad. Control ortientado hacia su pierna buena, la izquierda, y disparo cruzado, fuerte y colocado junto a un poste con el que hizo imposible que el portero alcanzase la pelota. Una diana de bella factura que a la postre dio la victoria.

El primer gol de Suso en el Cádiz CF llegó en el momento más oportuno, como si el destino le hubiese querido reservar el contexto más adecuado. Lo marcó en el hogar, rodeado de sus paisanos, en un instante caliente del partido... Se desató la euforia en la grada y la alegría sobre el césped.

"Ha sido muy bonito, al final son los momentos por los que yo quería venir aquí. Por momentos como este está amortizado el año. Es una sensación diferente aquí en casa y muy contento, a seguir". Así se expresó Suso minutos después del final del encuentro. Estaba contento por todo: tres puntos más como local, portería a cero, buena dinámica, su golazo decisivo, la reacción de la hinchada...

Suso diafrutó de su primera tarde gloria en su hogar. Ojalá vengan más. Sería una buena señal para el Cádiz CF y para el propio futbolista, que renunció a suculentas ofertas para jugar en el equipo de su tierra.

Tras batir Magunagoitia, la afición coreó su nombre. Aquel niño que iba al estadio a animar al equipo de sus amores vivió años más tarde uno de los momentos más emotivos de su extensa carrera con miles de personas rendidas a su calidad. Cuando fue sustituido en la recta fina del partido, el personal repetió el cántico: "¡Suuso, Suuso!"

Suso cumplió su primer sueño, que era jugar en el Cádiz CF. Le quedan mucho más por cumplir y el sábado se hizo realidad el segundo: marcar un gol en casa, sentir más que nunca el calor de la gente, sin olvidar que lo importante era ganar y que el camino es largo. El gadtano regresó al equipo de su ciudad (del que salió durante su etapa de canterano) con no pocos sueños que poco a poco se van cumpliendo: su debut, su primer gol... mientras, piensa en el objetivo más ambicioso: el ascenso. Quiere ayudar a devolver a su equipo a Primera y jugar de amarillo en la élite. El Cádiz CF ha empezado muy bien la temporada pero el camino es largo. Paso a paso.