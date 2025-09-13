Garitano: "Que aparezca Suso es muy importante para nosotros"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, después del triunfo de su equipo sobre el Eibar (1-0). El gol de Suso ha decidido el encuentro.

Valoración de la victoria. "Muy trabajada y hay que darle mérito a lo que ha hecho el equipo ante un gran rival. Hemos trabajado lo que no está escrito y se ha sacado adelante con mucho trabajo. Ha sido un ritmo infernal y a las cuatro de la tarde con este calor no se puede jugar", se lamentaba.

El esfuerzo y complejidad para vencer. "Al principio del partido nos ha costado mucho y hemos tenido pérdidas. Fuimos mejorando luego y en el segundo tiempo hemos estado mejor y lástima lo que afea esa ultima jugada de peligro del Eibar. Ellos están en un nivel por encima al estar juntos varios años. Nosotros vamos creciendo en eso".

Arriba en la tabla a pesar de las ausencias. "Está claro que notan las dificultades con gente joven y se han ganado tres partidos y empatado dos a base de trabajo. Falta gente importante en la plantilla que está fuera y estamos jugando con gente joven. Vendrán partidos como hoy, con malos momentos y luego vendrán buenos momentos. Mientras vayamos sumando puntos, bienvenido sea", explicaba el técnico del Cádiz CF.

Las intervenciones de Víctor Aznar. "Es un chico que viene de Tercera, que no tiene bagaje en el fútbol profesional. Es un chico valioso y hoy ha hecho cuatro o cinco paradas buenísimas. Es uno más de esos jugadores jóvenes que están creciendo y que necesitan tiempo. Es por lo que estamos apostando".

La ayuda de la grada. "La afición que tenemos es top, increíble. Se me pone la carne de gallina. Han apretado mucho cuando peor estábamos y lógicamente siempre les vamos a necesitar porque la gente está llevando al equipo en volandas", agregando que "el Eibar ha tenido también muchas dificultades contra nosotros". "Somos un equipo con piernas y el Eibar no lo ha tenido fácil. Hay que dar valor a los chavales, que es gente nueva en la categoría".

Valoración de Suso. ""Es un futbolista magnífico con un compromiso magnífico. El año pasado no jugó y este año va cogiendo la forma. Estoy muy contento con él y ha hecho un buen partido. Es un gran activo del club y alguien que da el poso que todos necesitan. Que aparezca Suso es muy importante para nosotros".

La complejidad en Segunda. "Hemos jugado contra un equipo muy difícil y al principio nos ha costado. Diarra es diésel y cada partido va mejor. Va cogiendo las segundas jugadas y va sumando. Hoy no tenía centrocampistas en el banquillo que no fuera Álex. Hay que recuperar gente. Sin olvidar el partidazo de Ortuño, que hizo un trabajo impresionante. Va creciendo poco a poco y cada vez va a rendir mejor. Ha hecho un partido completo porque el Eibar tiene calidad en el centro del campo".