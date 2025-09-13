Suso: "Estos son los momentos por los que yo quería venir aquí"

Suso se estrenó este sábado como goleador del Cádiz CF haciendo la jugada que más le gusta: recorte hacia dentro en banda derecha para lanzar un latigazo con la zurda. El jugador gaditano se ha mostrado muy satisfecho en los medios oficiales del club por la victoria y por su gol: "Ha sido muy bonito, al final son los momentos por los que yo quería venir aquí. Por momentos como este está amortizado el año. Es una sensación diferente aquí en casa y muy contento, a seguir".

Sobre el desarrollo del encuentro, el cadista ha señalado que "sabíamos que ellos eran un equipo que presionaba alto, que iban hombre a hombre y lo tenían muy trabajado. Es verdad que el lado derecho nuestro, la salida de balón, la tenían bien tapada. Creo que hemos sabido sufrir cuando ellos han tenido la pelota. Después nos hemos puesto por delante y al final hemos sufrido más de la cuenta. Creo que Víctor ha hecho dos o tres paradas muy buenas que han salvado".

Con todo, Suso ha asegurado sobre la situación en la que se queda el equipo tras conseguir la victoria que "estoy contento por los tres puntos, por seguir en esa dinámica y a seguir mejorando". A partir de ahí, y con esta racha positiva para los intereses amarillos, ha finalizado asegurando que "el equipo se tiene que meter en estas dinámicas, en las ruedas de competir, de no perder. Cuando te metes ahí, creo que las cosas son más fáciles. A partir de ahí, seguir creciendo como equipo y estar siempre ahí arriba".