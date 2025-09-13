Suso y Víctor Aznar dan la victoria al Cádiz CF (1-0)

El Cádiz CF volvió a demostrar la importancia de hacerse fuerte en casa con su tercera victoria como local de la temporada en otros tantos partidos. Se impuso al Eibar (1-0) en un duelo complejo que sacó adelante con esfuerzo y persistencia como equipo y con las apariciones de Víctor Aznar en portería y Suso en ataque. El gaditano vivió la primera tarde de gloria en su tierra con un golazo todo calidad que sirvió para que los tres puntos se quedasen en el Nuevo Mirandilla.

No se puede discutir el mérito de un triunfo, uno más, en un choque igualado que a nadie hubiese extrañado si hubiera acabado en empate, porque el Eibar también tuvo opciones de puntuar. El Cádiz CF fue el que acertó, dejó la portería a cero y celebró una victoria que le permite disfrutar una semana más en la parte alta de la clasificación.

Gaizka Garitano hizo varios movimientos en la alineación. Regresó Bojan Kovacevic, Sergio Ortuño ocupó plaza en la media y Iuri Tabatadze disfrutó de su primera titularidad después de sorprender como goleador saliendo desde el banquillo. Partió desde la banda izquierda, Suso desde derecha y Yussi Diarra en tres cuartos.

No hubo tregua desde el pitido inicial con un arranque marcado por una alta intensidad. Los locales ejercieron una presión asfixiante con la que recuperaron la pelota en campo contrario. Eso sí, se resistieron las ocasiones. En el minuto 8, un cañonazo lejano de Tabatadze tras un saque de esquina (una acción preparada para él) se estrelló contra un oponente.

El juego de los locales se basó más en el robo que en la elaboración, más costosa ante un conjunto ordenado y con calidad como demostró al filo del cuarto de hora con una jugada desde atrás fabricada con cuatro pases que Kovacevic abortó a lo justo antes del remate de un atacante.

Tabatadze buscó el disparo cada vez que pudo. Tenía las ideas muy claras. Demostró tener hambre de balón. Lo intentó de nuevo en el 19 desde el balcón del área esta vez no fuerte sino colocado, pero la pelota se fue fuera cerca de un poste.

La primera mitad fue un duelo de poder a poder. Fue difícil ver un tiro a puerta, aunque sí hubo alguna que otra llegada peligrosa, sobre todo por parte de los azulgranas. El Cádiz CF se mostró agarrotado a la hora de crear, abocado a jugar en largo ante la presión del adversario y sin terminar de aprovechar su momento. En el 32, Tatabatdze fue generoso y en lugar de tirar desde la frontal, sirvió a Suso, que tampoco lo vio claro y pasó el cuero a un compañero que tampoco se atrevió en una secuencia de indecisiones que culminó con un inocente centro raso de Sergio Ortuño a las manos del cancerbero.

No encontraron los de casa el camino del gol en los 45 minutos iniciales. En la recta final antes del intermedio, un despeje defectuoso de Magunagoitia en una salida del área dejó la portería desguarnecida pero la pelota no cayó en poder de ningún fubtbolista amarillo. La primera parte se resolvió con el marcador inalterado pese a que por fin tuvo el Cádiz CF una oportunidad cuando un remate Álvaro García Pascual desde una posición inmejorable dentro del área lo repelió el guardameta. Una opción muy clara en el único disparo a puerta del primer periodo.

El cero a cero al descanso no pudo ser más justo tras una dura contienda entre ambos contendientes que se anularon mutuamente. Fue una primera mitad de desgaste tras la que todo quedo a expensas de la resolución en la segunda. Cualquier mínimo detalle pordía inclinar la balanza hacia un lado u otro.

La segunda parte arrancó con un susto que pudo haber cambiado el signo del encuentro. En el 47, Corpas se coló hasta la cocina y su disparo delante del portero lo sacó Víctor Aznar con un paradón con el que evitó el 0-1. El arquero mantuvo el empate pero el Cádiz CF salió dormido del vestuario. En el 49, Guruzeta, completamente solo dentro del área, cabeceó fuera cuando no parecía complicado poner la pelota entre los palos.

Los locales recibieron dos avisos muy seguidos. O espabilaban o corrían serio peligro de que su fortín saltara los aires. Parecieron despertar en un partido que se volvió loco, como si los equipos se hubiesen guardado todas las ocasiones para la segunda parte. En el 52, un zurdazo de Iza Carcelén desde la frontal del árera se escapó cerca del larguero.

El intercambio de golpes fue continuo. Era otro partido, como si fuesen otros equipos. En el 54, Magunazelaia se internó en el área sin oposición y con todo a su favor tiró fuera. La pelota rozó el poste. Casi sin respiro, Suso un zurdazo de Suso se topó con Magunagoitia. Replicó Adu Ares en la siguiente jugada con internada y tiro desviado por Víctor Aznar.

Los anfitriones se dieron cuenta de que tenían que dar un paso al frente y eso hicieron. En el 60, el esférico se paseó por el área pequeña visitante tras un centro de Tabatdze y en un minuto después llegó el gol que llevó la euforia a la grada. Suso recibió de Diarra dentro del área, se acomodó el balón a su pierna, caracoleó para buscar un hueco para el disparo y cuando lo encontró lanzó una rosca colocada junto a un poste imparable para cualquier portero del planeta. Su primer tanto como cadista fue un auténtico golazo que llevó su sello de calidad. Su estreno anotador puso el 1-0 y se llevó como premio añadido el "¡Suso, Suso!" coreado por la afición.

El Cádiz CF logró colocarse con una ventaja que trato de conservar en la recta definitiva. En el 70, de nuevo emergía la figura de Víctor Aznar para impedir el gol en el mano a mano con Bautista.

Garitano buscó frescura desde el banquillo con Dawda y Efe Aghama. El extremo volvió a dejar destellos de su habilidad. El Cádiz CF lo fio todo a la defensa en unos instantes finales de verdadero agobio. Víctor Aznar se hizo gigante para hacer otra gran intervención en la última jugada del encuentro. Salvó los puntos con una parada milagrosa.

FICHA TÉCNICA

CÁDIZ CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Diarra, Tabatadze (Efe Aghama, 71'), Suso (Álex Fernández, 88') y García Pascual (Dawda, 71').

EIBAR: Magunagoitia, Álvaro (Cubero, 65'), Marco Moreno, Arambarri, Arrillaga (Buta, 79'), Olaetxea, Garrido, Magunazelaia (Jai Martón, 79'), Corpas, Adu Ares (Alkain (65') y Guruzeta (Bautista, 65')

GOL: 1-0 (61') Suso.

ÁRBITRO: Eder Mallo (comité castellano-leonés). Amonestó a los locales García Pascual (56'), Iza Carcelén (59'), y a los visitantes Álvaro (27') y Buta (89').

Incidencias: Partido de la quinta jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.