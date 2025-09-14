Álex Fernández, el futbolista no gaditano con más partidos en la historia del Cádiz CF

El partido entre el Cádiz CF y el Eibar disputado la tarde del pasado sábado 13 septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla dejó más de un momento especial. Suso marcó su primer gol con el conjunto amarillo, el que a la postre dio la victoria (1-0), y Álex Fernández dio una vuelta de tuerca de más a su condición de leyenda cadista que se ha ganado a pulso.

El centrocampista saltó al césped en el minuto 88 en sustitución precisamente de Suso para aportar su grano de arena en la consecución de un triunfo con el que Cádiz CF confirmó su fortaleza como local. Aunque participó poco tienpo, no fue un encuentro cualquiera porque jugó su partido oficial número 281 en el equipo amarillo que tuvo un efecto inmediato en la historia del club.

Ocho años después de su debut, Álex ingresa en el top-10 de futbolistas con más partidos en la historia de la entidad cadista. Lo hace al comienzo de su novena temporada después de recalar en la 2017-18 procedente del Elche. No es fácil durar tanto tiempo en una escuadra. En el Cádiz CF encontró estabilidad profesional y desarrolló los mejores años de su carrera.

Durante su larga estancia ha tenido cinco entrenadores: Álvaro Cervera, Sergio González, Mauricio Pellegrino, Paco López y Gaizka Garitano. El actual técnico ha desempeñado un papel clave en la renovación del medio, que en principio afronta su última campaña como integrante de la plantilla.

El capitán ha vivido durante este tiempo etapas gloriosas como el ascenso a Primera y sucesivas permanencias y ha sufrido momentos complicados como el descenso a Segunda. Es el décimo jugador con más encuentros y el 14º con más goles: 40.

Álex Fernández se convierte en el futbolista no nacido en la provincia de Cádiz con más partidos en el equipo amarillo. Hasta poco lo era Carmelo Navarro, con 280 y nacido en Murcia aunque es portuense de adopción.

El centrocampista madrileño acaba de rebasar a Carmelo convertido en un cadista y un gaditano más. Los nueve jugadores que acumulan más partidos con él nacieron en la provincia de Cádiz: Raúl López acredita 402 (Jerez); Linares, 353 (Cádiz); Pepe Mejías, 344 (Cádiz); Barla, 343 (Cádiz); Escobar, 303 (San Fernando); Mané, 300 (Cádiz); Juan José, 295 (Cádiz); Amarillo, 291 (Cádiz); y Manolito, 289 (Chiclana).

Álex tiene opciones de seguir escalando posiciones en la lista de futbolistas con más partidos en la historia del Cádiz CF. Está a ocho de Manolito, a diez de Amarillo, a 14 de Juan José... Le toca ejercer de suplente pero ha tenido minutos en cuatro de los cinco envites que suma el cuadro gaditano. Puede subir puestos también en la lista de goleadores: está a uno de Jonathan Sesma, a dos de Juanito y Juan Villar, a tres de Machicha y a cuatro de Enrique.