Sólo 24 horas para reservar entradas del partido Málaga - Cádiz CF

Aficionados del Cádiz en el partido contra el Eibar.

El domingo 14 de septiembre, a las 10:00 horas, abre la plataforma online https://reservas.cadizcf.com para solicitar reserva de entradas para el encuentro de la sexta jornada de Liga que el conjunto amarillo disputará contra el Málaga CF en el estadio La Rosaleda el domingo 21 de septiembre a las 18:30 horas (seis y media de la tarde). El Cádiz CF se desplaza a la capital costasoleña después de vencer (1-0) al Eibar en el Nuevo Mirandilla.

Desde el Cádiz CF informan de que el plazo de reservas de entradas en la plataforma permanecerá disponible hasta el lunes 15 a las 10:00 horas. Es decir, sólo durante 24 horas.

Los socios que hayan reservado su entrada podrán retirarla en la Oficina de Atención al Socio o en el teléfono 956 00 00 11. en el siguiente horario:

Lunes 15: de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Martes 16: de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Desde el Cádiz CF anuncian que, a partir del miércoles 17, las entradas no retiradas serán destinadas a los socios en lista de espera. Desde el club subrayan dos condiciones importantes:

1- Cada entrada tendrá un precio de 20 euros. Son entradas digitales.

2- Las entradas son personales e intransferibles.

Para cualquier consulta, se puede contactar con Atención al Socio en el número de teléfono 956 00 00 11