Clasificación: el Cádiz CF, con puntos de ascenso directo en una quinta jornada con sorpresas

El Cádiz CF hizo los deberes con la victoria (1-0) sobre el Eibar en el estadio Nuevo Mirandilla la tarde del pasado sábado 13 de septiembre y estaba a la espera de los resultados que se diesen en otros partidos para conocer su ubicación exacta en la clasificación.

El triunfo en casa con gol de Suso permitió al conjunto amarillo dar un paso en la tabla en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion. Las dos escuadras que mejor habían empezado el campeonato se estrellaron en cada contra todo pronóstico, El Cádiz CF saltó de la quinta posición a la cuarta tras la derrota (2-3) del Sporting de Gijón ante el Burgos en El Molinón. El cuadro asturiano cayó de golpe de la segunda a la séptima plaza y los principales beneficiados fueron el Deportivo de La Coruña, el Real Valladolid y el Cádiz CF, empatados a 11 puntos al acecho del líder, que sigue siendo el Racing de Santander con 12 pese al tremendo varapalo que se llevó en su feudo al ser goleado (2-4) por el recién ascendido Cultural Leonesa.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano ocupa el cuarto puesto con los mismos puntos que el cuadro gallego, inquilino del segundo escalón de ascenso directo a Primera División. Es decir, los amarillos están ubicados en zona de play-off pero en puntos de ascenso directo aunque sólo van cinco jornadas de 42. Y se colocan a un solo punto del liderato en una clara señal de su excelente arranque de temporada.

La ventaja de los gaditanos sobre el séptimo clasificado es de dos puntos con los 9 que atesora el Sporting. Completan la zona de fase de ascenso el Andorra y el Huesca, ambos con 10 puntos en la quinta y la sexta posición.