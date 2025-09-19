Las opciones del Cádiz CF de colocarse líder en la sexta jornada de Liga

El Cádiz CF afronta la sexta jornada de LaLiga Hypermotion con el partido contra el Málaga que se disputa en el estadio La Rosaleda el domingo 21 de septiembre (seis y media de la tarde). El conjunto amarillo afronta el choque después de vencer en casa al Eibar (1-0) y el cuadro costasoleño vuelve a su feudo después de perder (1-0) en el campo del Huesca.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano parte desde la cuarta posición con 11 puntos, los mismos que acreditan el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid, segundo y tercero, y a uno del Racing de Santander, al frente de la clasificación con 12.

El Cádiz CF pretende mantener la buena racha en este comienzo de temporada en la que no conoce la derrota (tres triunfos y un par de empates). De hecho, tiene opciones de alcanzar al primer puesto este fin de semana.

Para que los gaditanos puedan auparse al liderato en el sexto capítulo del campeonato deben confluir varios resultados favorables a sus intereses. Para llegar a la cima es requisito indispensable ganar en Málaga y que además no lo haga el Racing el terreno del Córdoba el domingo (21:00 horas), el Deportivo en Riazor ante el Huesca el viernes (20:30) y el conjunto pucelano en Albacete el domingo (16:15). Si no

Si el Cádiz CF logra los tres puntos en la Costa del Sol, llegaría a los 14 que no tendrían sus rivales más directos si no ganan sus encuentros. A los amarillos les bastaría con un empate para conservar su plaza en zona de fase de ascenso. En caso de no sumar, podría caer más allá de la sexta posición si no fallan sus inmediatos perseguidores.

PARTIDOS DE LA SEXTA JORNADA DE LIGA

Viernes 19 de septiembre

Deportivo - Huesca (20:30 horas)

Sábado 20 de septiembre

Cultural Leonesa - Castellón (16:15)

Leganés - Las Palmas (18:30)

Andorra - Mirandés (18:30)

Almería - Sporting (21:00)

Domingo 20 de septiembre

Ceuta - Zaragoza (14:00)

Albacete - Valladolid (16:15)

Eibar - Real Sociedad B (18:30)

Málaga - Cádiz CF (18:30)

Córdoba - Racing (21:00)

Lunes 22 de septiembre

Burgos - Granada (20:30)