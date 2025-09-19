Ontiveros puede ser la gran sorpresa del Cádiz CF en el partido contra el Málaga

El Cádiz CF sigue centrado en la preparación del partido contra el Málaga de la sexta jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 21 de septiembre en el estadio La Rosaleda (seis y media de la tarde). El conjunto amarillo se ejercitó el viernes en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) y el sábado realizará la última sesión antes del encuentro.

Javier Ontiveros trabajó con el grupo en el penúltimo entrenamiento de la semana. Eso sí, lo hizo con un vendaje alrededor de su rodilla derecha. El marbellí lleva tres partidos sin poder competir por problemas físicos pero tiene posibilidades de entrar en la convocatoria para la cita con el equipo de su tierra en el que se formó como futbolista.

Gaizka Garitano deja una puerta abierta al regreso de Ontiveros, aunque todo depende de las sensaciones del atacante en la sesión del sábado. Será después de esa sesión cuando el técnico tome una decisión. El malagueño es un futbolista importante pero ahora toca medir si hay riesgo de que sufra una recaída.

En el caso de José Antonio de la Rosa, también tiene opciones de volver a la lista una vez que esta semana ha vuelto con el grupo después de dejar atrás la lesión que sufrió en el duelo contra el Albacete de la tercera jornada de Liga. el onubeense fue titular en los tres primeros partidos.