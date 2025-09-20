El Cádiz CF vuelve al último escenario donde ganó como visitante: cuántos partidos seguidos lleva sin vencer a domicilio

El Cádiz CF ha arrancado con energía la temporada 2025-26 aunque aún tiene mucho margen de mejora como ha reconocido su entrenador, Gaizka Garitano. Algo lógico si se tiene en cuenta que la Liga acaba de comenzar (se han desarrollado sólo cinco capítulos de 42) y todos los equipos aún están en fase de adaptación.

Los amarillos se muestran intratables en el estadio Nuevo Mirandilla, donde no hacen otra cosa que ganar. Tres partidos y nueve puntos tras imponerse a Mirandés (1-0), Albacete (2-1) y Eibar (1-1).

Los excelentes números como anfitrión impulsan al Cádiz CF a la zona noble de la clasificación mientras además cumple como visitante con un par de empates (1-1 en Leganés y 3-3 ante la Real Sociedad B). Ganar fuera de casa se convierte en uno de los grandes retos. Dar ese paso le pemitiría estabilizarse en los puestos altos de la tabla si además se mantiene fuerte en el santuario cadista.

El cuadro gaditano afronta el domingo su tercera salida del presente curso con la máxima ambición, aunque con la necesidad de cuajar una actuación más que notable para contar con opciones de éxito en el terreno del Málaga (sexta jornada de LaLiga Hypermotion).

Y es que el Cádiz CF anda algo atascado lejos de su feudo. La última vez que ganó a domicilio fue hace casi seis meses y medio y precisamente en La Rosaleda, a la que regresa con la idea de repetir un resultado favorable como logró el pasado 9 de marzo cuando venció 0-2 con goles anotados por Óscar Melendo y José Joaquín Matos.

Desde aquel día, el equipo amarillo ha jugado ocho encuentros como visitante: seis de la pasada campaña y dos de la actual. El balance es de cero victorias, cinco derrotas y tres empates. Traducido en cifras, sólo ha sumado tres puntos de 24 y ha perdido 21.

Tras abrazar aquel triunfo en territorio costasoleño, dibujó un pésimo final de curso 2024-25 a domicilio con cinco varapalos (2-1 en Tenerife, 1-0 frente al Deportivo de La Coruña, 4-2 en Córdoba, 1-0 ante el Racing de Ferrol y 2-1 en el campo del Real Oviedo) y entre medias una equis en el estadio Burgos (2-2).

Ahora, en la campaña recién iniciada, lleva dos igualadas que adquieren valor gracias a su buen papel como local y porque en esos dos encuentros llegó a ir por debajo en el marcador. El objetivo es dar un golpe de efecto en la tercera tentativa.