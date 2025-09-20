Siete bajas y una duda en el Málaga para recibir al Cádiz CF

El duelo andaluz entre el Málaga y el Cádiz CF acapara la atención en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion. El estadio La Rosaleda acoge el domingo 21 de septiembre (desde las seis y media de la tarde) el que quizás puede ser el partido más interesante del fin de semana en la división de plata.

Se espera un gran ambiente en un encuentro de pronóstico incierto. El conjunto amarillo intenta mantener su condición de invicto frente a un rival que quiere hacerse fuerte en su feudo con el apoyo de su numerosa hinchada.

El entrenador del equipo costasoleño, Sergio Pellicer, se las tiene que apañar sin muchos de sus futbolistas que son bajas por problemas físicos. El último en caer ha sido el extremo Joaquín Muñoz, al que se le podría unir el delantero Adrián Niño, que tiene colgado el cartel de duda por unas molestias en un tobillo.

A ellos se suman más ausencias. El centrocampista Izan Merino, concentrado con la selección española sub'20 para participar en el Mundial de la categoría en Chile, tiene que abandonar la concentración por unas molestias que no terminan de remitir. Tampoco están disponibles en las filas malaguistas el lateral derecho Carlos Puga, el pivote defensivo Luismi Sánchez, el central Álex Pastor, el medio Moussa Diarra y el medio Ramón Enríquez, en todos los casos por lesión.

El mediocentro serbio Darko Brasanac tiene sus opciones de ocupar una plaza en el centro del campo del cuadro malagueño junto con el ex cadista Juanpe Jiménez, mientras que la ausencia de Joaquín Muñoz en la banda izquierda podría ser suplida por Julen Lobete.