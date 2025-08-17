Posible alineación del Cádiz CF en el estreno liguero contra el Mirandés

La larga duración de la pretemporada estimula el apetito de la competición oficial que el Cádiz CF abre el domingo 17 de agosto con el partido contra el Mirandés que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla. Llega la hora de la verdad con puntos en juego, ilusiones renovadas y la incógnita del papel que ejercerá el cuadro gaditano en su segundo curso consecutivo en la categoría de plata después del descenso.

El conjunto amarillo inaugura una campaña 2025-26 con un objetivo por definir que irá marcando el propio desarrollo del campeonato. En la puesta de largo destaca la novedad de Suso, el fichaje estrella llamado a tirar de carro con su enorme talento que el tiempo dirá si es suficiente para que el equipo pueda aspirar al reto más ambicioso.

Como es habitual en el complejo y a veces ilógico en el universo del balompié, la Liga arranca mucho antes de que acabe el mercado de fichajes y pilla a los equipos en plena construcción de sus plantillas. La del Cádiz CF está confeccionada en un porcentaje elevado aunque aún quedan puestos por cubrir, sobre todo después de las recientes salidas de Víctor Chust y Chris Ramos, dos jugadores de peso.

El club ha realizado nueve incorporaciones pero es posible que no todas encuentren hueco en el plantel. Gaizka Garitano aún no tiene todo lo que quiere pero dispone de cierto margen para armar un once de garantías, sobre todo en el plano ofensivo. La defensa puede ser ahora mismo la línea más endeble. La alineación será la misma o muy parecida a la que desplegó hace una semana en el duelo frente al Córdoba del Trofeo Carranza, el último de una secuencia de ocho amistosos resueltos con un balance de tres victorias, otros tantos empates y un par de derrotas. Suso y Javier Ontiveros liderarán la parcela ofensiva y Víctor Aznar se ocupará de la portería aute la ausencia de David Gil. El central Fali también es baja por lesión.

Los resultados que cuentan de verdad son los que vienen a partir de ahora. El Cádiz CF quiere empezar con un triunfo que le coloque en una situación óptima desde el principio. El estreno coincide con el primer aniversario de aquel sonrojante 0-4 ante el Real Zaragoza (el 16 de agosto de 2024) que anunció el desastre que se avecinaba la pasada campaña. Por eso es importante que el conjunto amarillo empiece un año después con tres puntos en casa.

ALINEACIONES PROBABLES

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Diarra o Sergio Ortuño, De la Rosa, Ontiveros, Suso y Álvaro GP o Roger Martí.

Mirandés: Juanpa, Pablo Pérez, Udoh, Adrián Pica, Iker Córdoba, Medrano, Aarón, Marino, Ismael Barea, Petit e Iker Varela.

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco).

Estadio: Nuevo Mirandilla (19:30) (LaLiga Hypermotion TV/Movistar/ Orange/Dazn).