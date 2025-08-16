Los jugadores del Cádiz CF disponibles para el primer partido de Liga

El Cádiz CF desarrolló el sábado 16 de agosto el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) antes del partido contra el Mirandés con el que estrena la temporada 2025-26 el domingo en el estadio Nuevo Mirandilla.

La sesión sirvió para que Gaizka Garitano y sus pupilos diesen el último repaso antes del primer encuentro del curso y comprobar qué futbolistas están disponibles. Salvo que el club la dé a conocer a lo largo del sábado, la convocatoria no será pública hasta el domingo aproximadamente una hora antes del inicio del partido.

La plantilla aún no está completa a falta de los efectivos que llegarán en la recta final del mercado de verano. De los 22 jugadores inscritos en LaLiga, tres son descartes (Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino), uno tiene su futuro en el aire (Francisco Mwepu) y dos entran en los planes del club pero no está aptos para el primer compromiso del curso: David Gil y Fali. El medio Joaquín González no figuraba entre los inscritos pasada las dos de la tarde del sábado.

Son, por tanto, 16 futbolistas con licencia profesional con los que en principio puede contar Gaizka Garitano para el duelo ante el cuadro burgalés: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Bojan Kovacevic, Mario Climent, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra, Brian Ocampo, Suso, José Antonio De la Rosa, Javier Ontiveros, Roger Martí y Álvaro García Pascual.

Para completar la lista, se unirán algunos efectivos con ficha del filial. Es segura la presencia de Fer Pérez para ocupar plaza en el banquillo como portero suplente. Tiene opciones de entrar el lateral derecho Alfred Caicedo, el lateral izquierdo Raúl Pereira, los centrales Samu Almagro y Carreira, el medio David García y los extremos Isaac Obeng y Nico Njalla.