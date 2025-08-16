El Cádiz CF se frota las manos con Etta Eyong: titular y goleador en el Villarreal

El 29 de agosto de 2024, el Cádiz CF dejó salir a uno de sus valores emergentes de la cantera. Etta Eyong había llegado al club en edad juvenil y fue cubriendo etapas hasta que el filial se le quedó pequeño. La entidad cadista no apreció su potencial, no le hizo hueco en la plantilla en Segunda División y formalizó su traspaso al Villarreal.

El delantero destacó en el cuadro castellonense, en Primera Federación, con el que marcó 19 goles que le abrieron la puerta del primer equipo, con el que anotó un tanto en la recta final de la campaña 2024-25. Jugó cuatro partidos, todos desde la suplencia.

El futbolista (21 años) no sólo hizo la pretemporada en el primer equipo del Villareal sino que además fue titular en el en el encuentro del estreno liguero frente al Real Oviedo el pasado viernes 15 de agosto. En menos de un año, el ariete pasó de ser descartado por el Cádiz CF a formar parte del once inicial de uno de los conjunto más fuertes de Primera.

Etta Eyong aprovechó al máximo su primera titularidad en el Villarreal. Marcó el gol que abrió el camino de la victoria (su equipo ganó 2-0) y acaparó el foco mediático con su buena actuación.

El enrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, fue preguntado por el atacante camerunés después del partido. No aclaró si se quedará o no en la plantilla y deseó que se acabe ya el mercado de verano para conocer con exactitud el grupo de jugadores que va a tener para afrontar al menos la primera mitad de la temporada.

"Veremos qué es lo mejor para todas las partes", comentó el técnico sobre las posibles salidas antes de alabar al joven Etta Eyong, del que valoró que "trabaja muy bien y ojalá siga en esta racha". Indicó que "nos ha abierto el marcador con un gol nada fácil", señaló sobre el delantero camerunés sin entrar a valorar su futuro.

El Cádiz CF dejó escapar a Etta Eyong pero acertó al quedarse con el 50% de los derechos económicos de un futuro traspaso. Desde el club del Nuevo Mirandilla están muy pendientes de la situación del ariete. En el caso de que sea vendido, llegaría a las arcas de la entidad una buena cantidad de dinero. Otra cuestión sería que saliese cedido.